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Kültür-Sanat

'The Deer Hunter'ın Oscar ödüllü yönetmeni Michael Cimino yaşamını yitirdi

'The Deer Hunter', 9 Oscar'a aday gösterilmiş, 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil 5 akademi ödülü kazanmıştı

03 Temmuz 2016 15:06

ABD sinemasının Vietnam temalı filmlerinin önde gelenlerinden 1978 yapımı The Deer Hunter'ın Oscar ödüllü yönetmeni Michael Cimino, 77 yaşında hayatını kaybetti. 

Cimino'nun ölümü ilk olarak Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux tarafından duyuruldu. New York Times, Cimino'nun eski avukatı ve arkadaşı Eric Weissman'a dayandırdığı haberinde Cimino'nun cansız bedeninin Los Angeles'taki evinde bulunduğunu dile getirdi.

Robert De Niro ve Christopher Walken'ın sahne aldığı 'The Deer Hunter(Avcı)' 9 Oscar'a aday gösterilmiş, 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil 5 akademi ödülü kazanmıştı.

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