'The Dark Knight Rises'tan ilk afiş

T24 - Batman efsanesinin merakla beklenen son filminin afişi yayınlandı...
Christopher Nolan'ın Batman efsanesini sona erdireceği serinin son filmi 'The Dark Knight Rises'ın ilk resmi posteri yayınlandı.
Gotham’ın yıkılışını gösteren posterin ardından ilk fragmanının da bu hafta yayınlanması bekleniyor.
Nolan’ın 2012 yılında gösterime girecek yeni Batman filminin kadrosunda, Christian Bale (Batman), Anne Hathaway (Kedi Kadın), Tom Hardy (Bane), Gary Oldman, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Michael Caine ve Morgan Freeman yer alıyor.