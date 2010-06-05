'The Cove' öğrencilere ücretsiz

T24-

Louie Psihoyos’un yönettiği belgesel film, Japonya Taiji’de bulunan uzak ve saklı bir koyun kanlı iç yüzünü anlatmasının yanında, ölümcül bir sırra da ışık tutuyor.



Bu koyda yatan gerçekler ve dünyanın okyanuslarının yürek burkan yardım çağrısı, belgeseli sürükleyici bir macera ve gerilime dönüştürüyor.



2010 yılında, en iyi belgesel film dalında Oscar ödülü kazanan 'Koy' belgeselinin ekibi, eylemci, sinemacı ve dalgıçlardan oluşan bir ekip. Belgesel hazırlanırken yapay kayalara yerleştirilen gizli mikrofonlar ve kameralar kullanıldı.



Sinemaseverler 'Koy' belgeselini, bugün yani Dünya Çevre Günü’nde NTV Yeşil Ekran’ın katkılarıyla Cinebonus Kanyon’da yarı fiyatına, öğrenciler ise bedava izleyebilecek.