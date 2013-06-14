Direniş'in artık oyunu var: The Chapulcu

Gezi Parkı direnişinin 18. gününde bilgisayar oyunu yazılımcılarından direnişe destek geldi. Yazılımcıların, Gezi Parkı direnişinden esinlenilerek yaptıkları bilgisayar oyunun adı the Chapulcu. Oyun akıllı telefonlar için tasarlandı.

'Biz polisten kaçmayı oyunlardan öğrendik'

Radikal gazetesinden Cemal İve'nin haberine göre, hayatlarında ilk defa kendilerini bir isyan ve kaosun tam ortasında bulan bu jenerasyon aslında bunlara yıllarca oynadıkları bilgisayar oyunlarından hazırlıklıydı. Ancak bu sefer, sinemada ya da video oyunlarında gördükleri çatışma sahnelerinde bizzat tanık oldular. Ama huylu huyundan vazgeçmedi, 90 kuşağı "Gezi Parkı" olaylarının da oyununu yaptı.

'Karakterin adı Çapulcu'

Bu oyunda kullanıcılar birer çapulcu ve amaçları polis şiddetinden kaçmak. Oyunun bir de sloganı var: Joplar, tomalar ve biber gazı, hepsi sana karşı! Bu mobil oyunun geliştiricileri ise uygulamanın sayfasına yazdıkları açıklamada birçok şeyi özetliyorlar. 'The Çapulcu"nun son günlerde polisin uyguladığı aşırı şiddeti protesto etmek amaçlı yapılmış bir oyun olduğunu söyleyen uygulamanın geliştiricileri, siddetin üstesinden ancak mizah ile gelinebileceğini vurguluyorlar.

Bu oyun şu anda yanlızca Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara indirilebiliyor."Chapul Games" adında bir firma tarafından geliştirilen bu mobil oyun, kullanıcılar tarafında tam puan almış ve yoğun ilgi görüyor.