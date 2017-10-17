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Spor

The Bodrum Cup başladı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl 29'uncu kez start alacak yelken yarışları, geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı

17 Ekim 2017 13:36

Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'nde bu yıl 29\'uncu kez start alacak yelken yarışları, geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Palmarina Bodrum\'un sponsorluğunda The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali\'nin bu yıl 29\'uncusu düzenleniyor. Dün akşam Trafo Bodrum\'da, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ve sponsorların temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, \"Hedefi İstanbul\'a çekmeyi düşünüyoruz artık. Biraz kabımızdan çıkmamız gerekiyor. Bodrum\'dan gidebilecek olan küçük teknelerimiz ile birlikte belki 5, belki 10 belki de daha fazla gulet ile ile 30\'uncu yılımızı İstanbul\'dan başlatmak istiyoruz. Bu yılki yarışların da iyi geçmesini diliyorum\" dedi.
Basın toplantısının ardından Mandalin Bar\'da açılış kokteyli düzenlendi. Açılış kokteylinde The Bodrum Cup Onursal Başkanı Aras, Organizasyon Komitesi Başkanı Uysal, Bodrum Belediye Başkan Vekili Niyazi Atare ve sporsor firmaların temsilcileri ile birlikte, geleneksel kampana çanını çalarak, yarışların resmi olarak startını verdi. Yelken yarışlarına katılanlar, gece boyunca eğlenerek, keyifli anlar geçirdi.
Bugün yarışlar saat 12.00\'de Bodrum-Kissebükü etabıyla başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Basın Toplantısından genel detay görüntüler
- Onursal Başkan Erman Aras\'ın açıklamaları
- Kampana çanının çalınması

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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