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The Bodrum Cup, başladı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bu yıl 29'uncu kez düzenlenen yelken yarışları, geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı

17 Ekim 2017 13:07

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da bu yıl 29\'uncu kez düzenlenen yelken yarışları, geleneksel kampana çanının çalınmasıyla başladı.
Muğla Büyükşehir ile Bodrum belediyeleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Palmarina Bodrum\'un sponsorluğunda The Bodrum Cup Uluslararası Deniz Festivali\'nin bu yıl 29\'uncusu düzenlendi. Dün akşam Trafo Bodrum\'da, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Gündüz Nalbantoğlu ve sponsorların temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, şöyle dedi:
\"Artık, hedefi İstanbul\'a çekmeyi düşünüyoruz. Biraz kabımızdan çıkmamız gerekiyor. Bodrum\'dan gidebilecek küçük teknelerimiz ile birlikte belki 5, belki 10 belki de daha fazla gulet ile ile 30\'uncu yılımızı İstanbul\'dan başlatmak istiyoruz. Bu yılki yarışların da iyi geçmesini diliyorum.\"
Basın toplantısı ardından Mandalin Bar\'da açılış kokteyli düzenlendi. Açılış kokteylinde The Bodrum Cup Onursal Başkanı Aras, Organizasyon Komitesi Başkanı Uysal, Bodrum Belediye Başkan Vekili Niyazi Atare ve sporsor firmaların temsilcileri ile birlikte, geleneksel kampana çanını çalarak, yarışların resmi olarak startını verdi. Yelken yarışlarına katılanlar, gece boyunca eğlenerek, keyifli anlar geçirdi. Yarışlar, bugün saat 11.00\'de Bodrum-Kissebükü etabıyla başlayacak.

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