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Dünya

'The Avengers'ın ilk tanıtım fotoğrafı

Marvel, Las Vegas'taki bir fuarda merakla beklenen 'The Avengers' filminin lisanslı ilk fotoğrafını yayınladı.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Marvel, Las Vegas'taki bir fuarda merakla beklenen 'The Avengers' filminin lisanslı ilk fotoğrafını yayınladı.

Ünlü süperkahramanların buluştuğu 'The Avengers'ın Licensing International Expo in Las Vegas'ta yayınlanan tanıtım fotoğrafında Captain America, Hawkeye, Thor, Black Widow ve Iron Man bir arada görülüyor. Hepsinin arkasında da Hulk var.  

Daha önceki Marvel filmlerinde Chris Evans, Jeremy Renner, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ve Robert Downey Jr. bu rollerde beyazperdede yer almıştı ancak Mark Ruffalo bu filmde ilk kez Hulk rolünü oynayacak. 

Rol önceki Hulk filmlerinde Eric Bana ve Edward Norton tarafından canlandırılmıştı. 

Senaristliğini ve yönetmenliğini 'Buffy' ve 'Angel' dizilerinin yaratıcısı Joss Whedon'ın yaptığı film Türkiye'de 4 Mayıs 2012'de gösterime girecek.



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