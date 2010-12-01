-THATCHER'IN ÇOCUĞU OLMAYI KABUL ETTİ LONDRA (A.A) - 01.12.2010 - İngiltere Başbakanı David Cameron, eski Başbakan ve İşçi Partisi lideri Gordon Brown'un oğlu olmaktansa, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin eski genel başkanı ve ülkenin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher'ın çocuğu olmayı tercih edeceğini söyledi. Cameron, bu ilginç karşılaştırmayı İngiliz Parlamentosunun alt kanadı olan Avam Kamarasında bugünkü konuşmasında yaptı. Başbakana yöneltilen sorular kısmında, muhalefet İşçi Partisi'nin lideri Ed Miliband, Wikileaks'in yayımladığı belgelerde Dışişleri Bakanı William Hague'in "Cameron ve Maliye Bakanı George Osborne'un, Thatcher'ın çocukları olduğunu" söylediğinin ortaya çıktığını hatırlattı. Parlamenterler arasında gülüşmelere neden olan bu hatırlatmanın ardından Cameron Miliband'e, "Brown'un oğlu olacağıma, Thatcher'ın çocuğu olurum" yanıtını verdi. İşsizlik rakamlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan David Cameron, ülkedeki Bütçe Sorumluluğu Kurumunun (OBR) önceki gün açıkladığı işsizlik oranı tahminlerinin "İngiltere ekonomisi için iyi bir haber olduğunu" söyledi. OBR, yüzde 8 olan mevcut işsizlik oranının, 2015'te yüzde 6'ya düşmesinin beklendiğini bildirmişti.