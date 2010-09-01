-TGS'DEN ''HAYIR'' ÇAĞRISI İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), tüm basın emekçilerini anayasa değişikliklerine ilişkin 12 Eylülde yapılacak halk oylamasında ''Hayır'' oyu kullanmaya çağırdı. TGS Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylülde halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliklerini partilerin siyasal görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin insanları yanlış tercihlere yöneltebileceği belirtildi. Bu anayasa değişikliğine ''Hayır'' demenin, mevcut siyasi iktidarı desteklemekle ya da ona karşı olmakla bir ilgisinin bulunmadığı görüşü dile getirilen açıklamada, şöyle denildi: ''Bu Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde hangi siyasi parti iktidara gelirse gelsin, eskisinden çok daha güçlü bir yürütme organını eline geçirmesi kaçınılmazdır. Çünkü 2010 değişiklikleri, siyasi iktidarların uygulamalarının denetimini, yine siyasi iradenin keyfine bırakmaktadır. 1982 Anayasasının, tüm değişikliklere rağmen siyasi iktidarlara verdiği geniş yetkilerden çok daha fazlası 2010 değişiklikleriyle getirilmektedir. Siyasi iktidarı ele geçiren herhangi bir parti, 2010 değişiklikleriyle bürokrasi, kolluk güçleri, eğitim, parlamento hatta yargı üzerinde çok geniş takdir yetkisine sahip olacaktır.'' Halk oylamasında yapılacak yanlış tercihlerin, telafisi imkansız sonuçlara yol açabileceği savunulan açıklamada, ''Bu nedenle basın emekçilerinin çıkarlarını, hak ve özgürlüklerini savunan bir emek örgütü olarak tüm basın emekçilerini 12 Eylül halk oylamasında 'Hayır' oyu kullanmaya çağırmayı sorumluluğumuzun bir gereği sayıyoruz'' denildi.