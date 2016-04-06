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TGS'den gazeteciler için iş güvenliği eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen eğitimler altı atölyeden oluşacak.

06 Nisan 2016 23:58

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle gazeteciler için meslek hastalıkları ve iş güvenliği eğitimi düzenliyor.

bianet’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın desteklediği eğitimler altı atölyeden oluşacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan TGS İstanbul Şube Başkanı Gökhan Durmuş, iş güvenliği konusunda farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

“Türkiye’de basın özgürlüğü konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var, cezaevlerinde tutulan 29 meslektaşımız var, her gün adliye koridorlarını dolduran onlarca meslektaşımız var, daha dün gözaltına alınan meslektaşlarımız oldu. Medya üzerindeki bütün bu baskılar gazetecilerin kendi kişisel sorunları görmezden gelmelerine neden oluyor. Biz bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz.”

“Bir çok meslektaşımız yaptıkları işten kaynaklı yaşadıkları sağlık sorunlarının meslek hastalığı olduğunun farkında değil. Bu eğitimlerle gazeteciler içerisinde bu bilinci arttırmak istiyoruz“ diyen Durmuş, ilk olarak 9 Nisan Cumartesi günü İstanbul Nippon Otel’de eğitim düzenleyeceklerini kaydederek tüm gazetecileri bu eğitime katılmaya çağırdı.

TGS’nin eğitimleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de yapılacak.

 

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