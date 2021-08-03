TGS: Yangını söndürmek yerine sansürleme peşinde koşmanın kimseye faydası yoktur

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) yayıncılara yolladığı "uyarı mektubu" için "Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye faydası yoktur." dedi.

TGS'den yapılan açıklamada "Yayın ilkelerini hiçe sayan' medya kuruluşlarına 'en ağır cezaların' verileceğini duyuran RTÜK, editoryal bağımsızlığa açıkça müdahale etti" denildi.

Açıklamada "Görev tanımının dışına çıkarak RTÜK’ü bir sansür mekanizması gibi çalıştıran RTÜK Başkanı, TV kanallarını tehdit ederek suç işlemektedir. Habercilik engellenirse dezenformasyon artar ve asıl o zaman provakasyon için uygun ortam oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemek peşinde koşmanın kimseye faydası yoktur" ifadeleri yer aldı.

TGS'nin açıklamasında sahada çalışan gazetecilerin hedef gösterilmesi ve darp edilmesinin de kabul edilemeyeceği, gazetecilere yapılan saldırının kınandığı belirtilirken "faillerin hukuk önüne çıkartılmasını talep ediyoruz" denildi.