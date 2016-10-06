TGS: Tek tip gazetecilik yaratmak, muhalif gazetenin ilan hakkını yandaşa aktarmak isteniyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Basın İlan Kurumu'nun gazetenin çalışanlarına Terörle Mücadele Kanunu kapsamında dava açılan isimlerin işine son vermemesi hâlinde ilanlarının kesilmesine olanak sağlayan yönetmelikte yaptığı değişikliğe tepki gösterdi. TGS’den yapılan yazılı açıklamada, “Gazetelerin içeriğine müdahale anlamına gelecek olan bu değişiklik ile tek tip gazetecilik yaratılmak istenmektedir” dendi. Açıklamada "Bu değişikliğin temelinde iktidara muhalif olan her gazetenin resmi ilan hakkının gasbedilerek yandaşa aktarılması yatmaktadır" görüşü savunuldu.

İMC TV kapatılma anları kameraya böyle yansımıştı:

Bu tür bir yönetmeliğin haklarında dava açılan gazetecilerin işten çıkarılmasının önünü açabileceği belirtilen açıklamada, “Dün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yer alan değişikliğine göre, ‘Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için tehdit oluşturan süreli yayınlar, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından değerlendirilecek. ‘Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ veya ‘Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet’ iddiasıyla imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında ceza davası açılan süreli yayınların resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar durdurulacak. Asgari fikir işçileri kadrosunda yer alanlardan bir ya da birkaçı hakkında da benzer bir dava açıldığında, söz konusu çalışanlar 5 gün içerisinde bu kadrodan çıkarılacak, karara uymayan gazetenin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı durdurulacak” dendi.

Muhalif basına ekonomik kuşatma

Yapılan değişiklikte tek başına bu maddenin bile birçok gazetenin resmi ilanının kesileceği anlamına geldiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Basın özgürlüğünün bu kadar ayaklar altına alındığı, yazan, laf söyleyen neredeyse her gazeteci hakkında davaların açıldığı bir dönemde böyle bir değişikliğin yapılmasıyla ne hedeflendiği çok açıktır. Birçok muhalif medya kurumunu OHAL KHK’leriyle kapatarak halkın haber alma hakkını gasbeden AKP hükümeti, bu yönetmelik değişikliğiyle kapatılmayan kurumları da ekonomik olarak yıpratarak tüm farklı sesleri susturma amacını taşımaktadır. Bu değişikliğin temelinde iktidara muhalif olan her gazetenin resmi ilan hakkının gasbedilerek yandaşa aktarılması yatmaktadır.

"Eşitlik ilkesine aykırı"

“Devletin kaynaklarının tek bir kesime aktarılması medyayı güçlendirmeyecek, basın özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracaktır. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor, bir an önce iptal edilmesini istiyoruz.”