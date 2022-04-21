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Medya

TGS: Hürriyet'te alacak davası açan üyelerimizin de sendikal nedenle işten atıldığı mahkeme tarafından onaylandı

21 Nisan 2022 23:15

Hürriyet'te çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazetecilerin Demirören Medya tarafından işten atılmasına ilişkin görülen davada yeni gelişme yaşandı. Alacak davası açan gazetecilerin Demirören tarafından "sendikal nedenle" atıldığı mahkeme tarafından onaylandı.

Kararı TGS sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: 

 "Hürriyet’te 2. zafer! Alacak davası açan üyelerimizin de sendikal nedenle işten atıldığı mahkeme tarafından onaylandı. #HakkımızıVerDemirören"

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https://t24.com.tr/haber/tgs-hurriyet-davasini-gazeteciler-kazandi-isveren-hem-sendikal-tazminat-hem-de-bosta-gecen-sure-tazminati-odeyecek,1002932

 

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