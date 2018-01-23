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TGS gözaltıları kınadı

TGS gözaltına alınan 5 gazetecinin serbest bırakılmasını istedi

23 Ocak 2018 17:51

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Nurcan Baysal, İshak Karakaş, Sibel Hürtaş, Hayri Demir ve Seda Taşkın'ın gözaltına alınmasını kınadı. Açıklamada, evlerine baskın yapılarak gözaltına alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılması istendi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan yapılan açıklamada;

"Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Bu ifade ‘Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde gazetecinin temel sorumluluğu olarak belirtilir. Bir siyasi kliğin çıkarının tüm ülkenin çıkarı gibi yansıtıldığı zamanlarda güç odağından âzâde, etik gazetecilik yapmak zordur, tehlikelidir ama elzemdir, hayatîdir. Böyle bir gazetecilik ülkeleri, toplumları korur, geliştirir, bazen uçurumun kenarından döndürür. Kolluk gücüyle suskunluk sarmalı yaratmaya çalışanlar Türkiye’nin tek sese, tek renge, tek partiye sığmayacak zenginlikte, çeşitlilikte bir ülke olduğunu er ya da geç görecektir” denildi.

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