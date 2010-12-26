-TGS GENEL BAŞKANLIĞINA İPEKÇİ YENİDEN SEÇİLDİ İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanlığı'na Ercan İpekçi yeniden seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Burhan Felek Konferans Salonu'nda dün başlayan 19. Olağan Genel Kurul'da bugün genel başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Ercan İpekçi ve Turgut Dedeoğlu başkan adayları olduğu 2 listenin katıldığı seçimde, İpekçi yeniden genel başkanlığa seçildi. 211 delegenin yer aldığı ve 168 delegenin oy kullandığı seçimde Ercan İpekçi 122 oy, Turgut Dedeoğlu da 38 oy aldı. Seçim sonucu, Muhittin Doğan genel sekreterliğe, Hüsnü Erdem genel mali sekreterliğe seçilirken, yönetim kurulu üyeleri de Yıldırım Boran, Mutlu Mete, Nevit Tokdemir, Alper Turgut ve Celal Uğurlu'dan oluştu. Seçim sonucuna göre, TGS Denetleme Kurulu üyeleri Aydın Kanevetçi, Medat Şenay, Tuncay Yıldırım, Disiplin Kurulu üyeleri de Durmuş Ali Başkan, Mehmet Naci Özer, Sultan Özer ve Ramazan Şanıvar oldu.