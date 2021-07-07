TGS'den tasarruf genelgesine tepki: Haberden tasarruf olmaz!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yayımlanan 'Tasarruf Genelgesi'ne ilişkin yarın 6 ilde eş zamanlı olarak "Haberden tasarruf olmaz" diyerek basın açıklaması yapacak.

TGS, kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak olmasına, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak olmasına tepki gösterdi.

Yarın eş zamanlı genelgenin geri çekilmesi için basın açıklaması yapacak olan TGS'nin açıklama yapacağı iller şöyle:

İstanbul-TGS Akademi 12.00

Ankara-TBMM 13.00

İzmir-Hasan Tahsin Anıtı 12.00

Adana-Sanatçılar Parkı 12.00

Mersin-Uğur Mumcu Anıtı 12.00

Eskişehir-Adalar Migros Önü 12.00