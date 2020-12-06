TGF: Koronavirüs salgını nedeniyle 13 gazeteci hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de bugüne kadar 13 gazetecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. TGF, gazetecilerin salgından en fazla etkilenen meslek grubu içinde yer aldıklarını belirtti.

TGF'den yapılan açıklamada, vakaların ve ölümlerin ciddi oranda artış gösterdiği ifade edilen açıklamada, gazetecilerin hastalığa görev başında yakalandığı ve gazetecilik mesleğinin riskli gruplar arasında olduğu vurgulandı.

TGF Başkanı Karaca: Sağlık çalışanlarından hemen sonra aşı yapılmadı

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Kamu yararına çalışan halkla, bürokrasiyle ve siyasilerle sürekli yüz yüze olmaları açısından meslektaşlarımıza, sağlıklı bir ortamda görev yapmaları için sağlık çalışanlarından hemen sonra Covid-19 aşısı yapılmadı” dedi.

Açıklamaya göre, Türkiye’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri ve çalıştığı kurumlar şunlar:

*Hikmet Bakan /Van - Atv - Show Tv

*Yılmaz Tarancı / Diyarbakır - dokuz/haber.com





*Akif Çelik / Malatya – ASYMD

*Cengiz Koncuk / Antep - Amatörce Gazetesi

*Ahmet Kekeç / İstanbul - Star

*Hacı Bozkurt / Adıyaman – DHA





*Ferhat Koç / Ankara - Milli Gazete

*Hasan Can / TRT - Konya Ereğli

*Süleyman Usta / Rize - Sarıyer Gazetesi, Çay TV

*İbrahim Toru /Urfa - Kanal Urfa TV

*İlhan Erk / Adana / Spor Yazarı

*Tevfik Fazlı Doğan / Hatay - Zafer Gazetesi

*Yakup Kocabaş / Gazipaşa-Antalya - Gündem Gazetesi (RT)