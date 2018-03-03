T24 LogoT24 Logo
Gündem

TGF Başkanı Karaca'dan, BİK yönetimine istifa çağrısı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumunun (BİK), icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyl

03 Mart 2018 18:00

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumunun (BİK), icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyledi. Karaca, BİK yönetimini istifaya çağırdı.
TGF Genel Başkanı Başkanı Yılmaz Karaca, Tokat Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen eğitim seminerine katılmak üzere kente geldi. Kentte özel bir otelde yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen Karaca, burada açıklamalarda bulundu.
Üç gün önce TBMM Genel Kurulu\'nda onaylanan yasa ile birlikte, BİK\'in icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyleyen Karaca, \"Kanun tasarısıyla yaygın ve yerel basının adeta bütün hayat damarları kesiliyor\" dedi.
İlgili karar ile Türk basını ile hükümet ve devlet yöneticilerinin karşı karşıya getirilmek istendiğini söyleyen Karaca, şöyle konuştu:
\"Bu kanunla, yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar, ilk defa gazeteler by-pass edilerek BİK\'in resmi portalında yayımlanmak suretiyle resmiyet kazanacak. Resmi İlan Portalı, aslında BİK\'in hiçbir yasal dayanağı olmayan dijital dönüşüm adı altında yaptığı kampanyanın bir uygulama çalışmasıdır. Dahası, bu çok açık bir provokasyondur. Bu kararla birlikte aslında kademeli olarak bütün resmi ilanlar, BİK\'in Resmi İlan Portalı\'nda yayımlanacaktır. Bu karar yol olmuştur ve özellikle de yerel basını bitirecek bir karardır. Çok yakında, \'yazılı basın zaten bitti\' yaygarası ile resmi ilanların tamamıyla dijital platforma taşınması sağlanacaktır. Son derece yanlış olan bu kararın durdurulması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımız Binali Yıldırım\'a, BİK\'ten Sorumlu Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu\'na ve Hükümetin tüm yetkililerine açık çağrıda bulunuyor, aynı zamanda BİK\'in tüm faaliyetlerinin denetlenmesini talep ediyoruz. BİK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunun tüm üyeleri, basiretsiz tutumlarıyla, zaten zor günler yaşayan Türk basını açısından böylesine hazin bir sonuca sebep oldukları için derhal istifa etmelidirler.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca BasınKurumunun BİKResmiPortalıKaraca BİKTGF Genel Başkanı Başkanı Yılmaz Karaca Tokat Gazeteciler CemiyetiKentteKaracaTBMM Genel Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24