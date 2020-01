TGF Başkanı Ağaoğlu: Turkish Airlines Open geçen yıl iptalden döndü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- TÜRKİYE Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçen yıl Turkish Airlines Open Golf Turnuvası\'nın iptalden son anda döndüğünü vurgularken, o zaman gelmeyen bütün oyuncuların bu yılki turnuvaya geleceklerini teyit ettiğini söyledi. Ağaoğlu, bu yılki turnuvanın dünyada 510 milyon haneye ulaşması ve 200- 250 milyon dolarlık reklam geliri beklediklerini vurguladı.

TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-5 Kasım tarihleri arasında Antalya\'nın Serik İlçesi\'ne bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club\'de düzenlenecek Turkish Airlines Open Golf Turnuvası hakkında açıklama yaptı. Geçen yıl ülkenin hiç hak etmediği halde içinde bulunduğu durumlar ve yaşanan olaylardan ötürü Turkish Airlines Open\'ı iptal ettirme yoluna gittiklerini vurgulayan Ağaoğlu, \"Aslında müsabakadan bir hafta önce de iptal edilmişti. Fakat hem Spor Bakanlığımızın hem de Dışişleri Bakanlığımızın yoğun çabaları ile biz bu müsabakayı geçen yıl oynattık. Oldukça olumsuz dedikodular vardı. Hem Antalya hem de Türkiye ile alakalı olarak. Yabancı basında özellikle de İngiliz basınında. Fakat hem gelen oyuncuların vermiş oldukları röportajlar hem de müsabakanın 21 saat naklen yayınlanması ve yine dünyanın cennet köşelerinden birisi olan Antalya\'nın o müsabaka ile dünyada 1.5 milyar insana ulaşması bu söylentileri bir anlamda boşa çıkardı\" dedi.

\"EN FAZLA 2 YADA 3 FİRE VERİLİR\"

Geçen yıl gelmeyen oyuncular da dahil birkaçı dışında bütün oyuncuların bu yıl geleceklerini teyit ettiklerine dikkati çeken Ağaoğlu, \"Bunların içerisinde en önemlisi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları\'nda altın, gümüş ve bronz madalyayı alan İngiliz Justin Rose, İsveçli Henrik Stenson, ABD\'li Matt Kuchar, bunlara ilave olarak Rider Cup oyuncularının Avrupa takımındaki 12 oyuncunun 10\'u geliyor. Diğer 2\'si henüz teyit etmedi. ABD\'den Patrick Reed, İngiltere\'den Ian Poulter, Matthew Fitzpatrick, Almanya\'dan Martin Kaymer-ki Almanların Türkiye ile alakalı olarak özellikle son 2-3 aydır yapmış oldukları olumsuz ve son derece hoş olmayan propaganda, söylenti ve dedikodulara rağmen Almanların önemli oyuncusu. İnşallah bu röportajın ardından gelmekten vazgeçmezler ama hemen hemen turdaki o sıralamadaki ilk 78 oyuncunun tamamı geliyor. Öyle tahmin ediyorum ki en fazla 2 ya da 3 fire verilir. Bunlardan bir tanesi zaten gelmesin. Gelmesini biz de istemiyoruz. Çünkü geçen yıl yaşadığımız sıkıntıların baş aktörlerinden bir tanesiydi kendisi. Diğerleri de bir sakatlık söz konusu olabilir veya programı uymayabilir ya da bizden önceki müsabaka Çin\'de oynanıyor, müsabaka sonrası yorgunluk olabilir. Sadece bu sebeplerden dolayı da 2-3 fire verileceğini düşünüyorum. Onun haricinde katılım oldukça yüksek olacak\" diye konuştu.

510 MİLYON HANEYE ULAŞMASI HEDEFLENİYOR

Turnuvanın yapılacağı tarihte yağmur beklemediklerini aktaran Ağaoğlu, 21 saat naklen televizyon yayınıyla da şampiyonanın 510 milyon haneye ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı. Sosyal ve yazılı medya, internet siteleriyle birlikte turnuvanın 200-250 milyon dolarlık bir reklam geri dönüşü olacağını kaydeden Ağaoğlu, turnuvadan yüz akıyla çıkmak istediklerini söyledi.

\"GOLF SPORUNA PEK SEMPATİYLE BAKILMIYOR\"

İnsanların golf sporuyla ilgili olumsuz düşünceleri olduğunu belirten Ağaoğlu, \"Bu sporu sevmek lazım. Bu sporun özellikle insanların ruh ve beden sağlığına katkısının çok iyi algılanması lazım. ABD eski Başkanı Obama, görevini bırakmadan önceki son 1 sene içerisinde 52 raund golf oynamış. Bunun da anlamı şu. Her hafta sonu golf oynamış. Veya her hafta yarım gününü golfe ayırmış. Bu Obama\'nın rahatlığından mı kaynaklanıyor, golf sporunun ruh ve beden sağlığına sağladığı katkıların çok iyi farkında olmasından mı kaynaklanıyor yoksa Obama\'nın yüklendiği stresin fazlalığından mı kaynaklanıyor? Bu stresin bir bölümünü hafta sonu ya da hafta arası bütün haftanın yorgunluğunu ve stresini yarım gün içerisinde atmasından mı kaynaklanıyor? Orasını bilemiyorum. Ama coğrafya olarak baktığımız zaman bizim coğrafyamızda maalesef insanlarımızın özellikle de medyanın yanlış yönlendirmesiyle golf sporu ile uğraşan insanların gamsız, kedersiz, tasasız, zamanı çok olan, parası çok olan, yapacak işi olmadığı için golf yaptığını düşünür gibi bir algı yaratıldığı için insanlar ister istemez golf sporuna pek sempatiyle bakmıyor veya çok sempatiyle bakıyorlar da onu sadece içlerine gömüyorlar\" dedi.

GOLF TURİSTİ DAHA FAZLA DÖVİZ BIRAKIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun golf sporuna ve golf turizmine önem verdiğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, özellikle son 4-5 yılda da işadamlarından ve profesyonel yöneticilerden de golfe büyük katılım olduğunu anlattı. Golf oynamak için gelen turistlerin diğerlerine göre 5 kat daha fazla döviz bıraktığını vurgulayan Ağaoğlu, \"Her turist değerlidir ve önemlidir. Ama golf turistinin normal turistin 5 katı para bıraktığını düşünürsek, çıkıp diğerleriyle uğraşacağımıza golfe 5, 10, 20 turist daha kazandırdığımız zaman diğer turistlere kıyasla daha az enerji sarf etmiş, daha fazla para kazanmış oluyoruz. Büyük ihtimalle biraz da bunun bilinciyle Dışişleri Bakanımız hem golf sporuna hem golf turizmine çok büyük önem veriyor. Gelişmesi için de çok büyük çaba sarf ediyor. Belek dünyada çok önemli golf destinasyonu ve çok önemli turizm destinasyonu olarak algılanıyorsa ve yurt dışından aleyhte yapılan bu kadar yanlış, kasıtlı, bilinçli yıpratmalara rağmen Belek hala momentumunu koruyorsa bunda Dışişleri Bakanımızın çok büyük payı, çabalar ve emekleri var\" diye konuştu.

ÜNLÜ SPORCULAR DA GOLF OYNUYOR

Dünya genelinde ünlü sporcuların ikinci spor olarak golfü seçtiklerini söyleyen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

\"Geriye dönüp baktığımızda dünya futbolundaki önemli isimlerin yüzde 99\'luk bölümü golf oynuyor. Çok iyi golf oynuyorlar. Eskilerden Marco van Basten, Ruud Gullit\'i, NBA\'de basketbol oynayan oyuncuların neredeyse tamamı amatör golf oynuyor, iyi amatör golf oyuncusu. Michael Jordan neredeyse bir profesyonel golfçüye taş çıkartabilecek durumda. Tenis oyuncularına bakıyorsunuz şu anda dünya sıralamasında ilk 10\'daki tenisçilerden 7\'si çok iyi amatör golf oyuncusu. İlhan Mansız\'ın golfe başlaması, Mehmet Okur\'un golf oynaması inşallah diğer sporcularımıza da iyi bir örnek olur. Onların hepsini bu yeşil golf sahalarına bekliyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı.



