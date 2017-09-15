TGDF Genel Sekreteri Menlik: “Rusya ile ticaretimizin önündeki engelleri kaldıralım”

ANTALYA,(DHA)- ANTALYA’DA gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı’nda konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Rus yetkililere, iki ülke tarım ürünleri ve gıda ticareti önündeki teknik engellerin kaldırılması çağrısı yaptı.

Kasım 2015’te patlak veren uçak krizinin ardından 2016 yılı boyunca Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri alımını yasaklayan Rusya, domates gibi bazı ürünlerde ise ambargoyu sürdürüyor. Türkiye ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan tarım alanındaki işbirliği anlaşmasından sonra ilk Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı, 13-14 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı ile Rusya Tarım Bakanlığı Dış İşleri Genel Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Maxim Markovich eşbaşkanlığında yapıldı.

Teknik araştırma ve ticari konularda işbirliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret gibi konuların ele alındığı basına kapalı toplantı, ikinci gün Türk ve Rus Tarım Bakan Yardımcılarının başkanlığında gerçekleşen görüşmelerle sona erdi.

TGDF GENEL SEKRETERİ MENLİK’TEN ÇAĞRI

Toplantının ikinci gününde konuşan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, iki ülke arasındaki tarım ve gıda ticaretindeki sıkıntılara dikkat çekti. Rusya’nın uyguladığı ambargo nedeniyle 2016’da Türkiye’nin tarım ve gıdada Rusya’ya ihracatının 68 milyon dolarda kaldığını, Rusya’dan ithalatın da 1 milyar 55 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğine vurgu yapan Menlik, şunları söyledi:

“İki komşu ülke olan Türkiye ile Rusya, coğrafi yakınlıkları nedeniyle ikili ticarette büyük bir potansiyele sahiptir. Ve maalesef bugün, bilinen sebeplerle bu potansiyel kullanılamamaktadır. Bölgenin iki güçlü ülkesi arasındaki ilişkilerde uçak krizi öncesi döneme dönüş yolunda atılan adımlara paralel olarak, ikili ticarette de hızlıca adımların atılması zamanı gelmiştir. Ticareti kısıtlayıcı uygulamalar, iki ülkenin de aleyhine çalışmaktadır. Gelin, ticaretimizin önündeki teknik engelleri kaldıralım. Bu her iki ülkenin de yararına olacaktır.”

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