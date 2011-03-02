-TGC'NİN ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 2010 Yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödül seçici kurulları ''Gazetecilik'' dalında İsmail Ballı, Turhan Bozkurt, Necdet Doğan, Sibel Güneş, Ayşe Özek Karasu ve İbrahim Yıldız; ''Radyo- Televizyon'' dalında Prof. Dr. Rıdvan Akar, Zafer Arapkirli, Kemal Aslan, Prof. Dr. Şükran Esen, Ali Eyüboğlu, Sibel Güneş ve Doğan Şentürk, ''İnternet'' dalında ise Sibel Güneş, Oğuz Güven, Ercüment İşleyen, Hakan Kara, Prof.Dr. Nurdoğan Rigel, Olay Tan ve Ahmet Yeşiltepe'den oluştu. Seçici kurulların yaptığı değerlendirme sonucu ödüle değer bulunan gazeteciler ve internet haber portalları şöyle: GAZETECİLİK DALINDAKİ ÖDÜL SAHİPLERİ Haber-Siyasal: Tekin Atay, Güngör Karakuş, Hilal Öztürk (Habertürk gazetesi) 20 Şubat 2010 tarihinde yayımlanan ''Kayıp Savcı Sarıkaya Çukurambar'dan Çıktı'' başlıklı haber. Aynı dalda Övgü: Cansu Çamlıbel (Hürriyet gazetesi) 12 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan ''29 Ekim'de Tek Tören'' başlıklı haber. Haber-Ekonomi: Ali Ekber Yıldırım (Dünya Gazetesi) 16 Ağustos 2010-26 Kasım 2010 tarihleri arasında yayımlanan ''GDO'da Mevzuat Baş Döndürdü'' başlıklı haber. Haber-Çevre, Eğitim, Sağlık (Toplum Ödülü): Gülden Aydın (Hürriyet gazetesi) 21 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan ''Orada Kimse Yok mu?'' başlıklı haberi. Aynı dalda Övgü: Betül Kotan Atak(Radikal gazetesi) 21 Ağustos 2010 tarihinde yayımlanan ''KPSS'de Çifte Şaibe'' başlıklı haber. Haber-Kültür Sanat-Magazin: Muhittin Danış (Radikal gazetesi) 1 ve 2 Kasım 2010 tarihlerinde yayımlanan ''Sarayda (Topkapı Sarayı) Çatlak'' başlıklı haber. Aynı dalda Övgü: Bülent Ergün(Sabah gazetesi) 8 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan ''2500 Yaşındaki Anadolu Kadınına Gümrük İşkencesi'' başlıklı haber. Haber-Spor: Celal Demirbilek (Hürriyet gazetesi) 30 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanan ''Milli Takımı Unuttular'' başlıklı haber. Aynı dalda Övgü: Yiğit Barış (Demokrat Kocaeli gazetesi) 25 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan ''Curling Şampiyonasında Skandal'' başlıklı haber. Köşe Yazısı: Yılmaz Özdil (Hürriyet gazetesi) 19 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan ''Soy sop'' başlıklı yazı. Haber-Araştırma: Sedat Ergin (Hürriyet gazetesi) 3, 8 ve 9 Eylül 2010 tarihlerinde yayımlanan ''Balyoz İddianamesi'' başlıklı araştırma. Aynı dalda Övgü: Burhan Ekinci (Taraf gazetesi) 20-29 Ağustos tarihleri arasında yayımlanan ''Faili Meçhuller Meçhul Kalmasın'' başlıklı araştırma. Haber-Röportaj: Nebahat Koç (Akşam gazetesi) 15–16 Temmuz 2010 tarihlerinde yayımlanan ''Numan Bey Gidecek'' başlıklı röportaj. Aynı dalda Övgü: Ahmet Uykan (Zaman gazetesi) 25 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan ''Prim Almasam da Olur, Bana Gümüş Madalya Yeter'' başlıklı röportaj. Spor Köşe Yazısı: Ercan Güven (Milliyet gazetesi) 1 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan ''Haysiyet Cellatlığı ve Cellatın İpini Yalayanlar'' başlıklı yazı. Aynı dalda Övgü: Alper Kaya (Birgün gazetesi) 27 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan ''Sadece Bir Deli'' başlıklı yazı. Sayfa Düzeni dalında Birinci Sayfa Düzeni: Bülent Mumay (Radikal gazetesi) 30 Kasım 2010; İç Sayfa Düzeni: Fatma Bilicen (Milliyet gazetesi) 18 Nisan 2010 tarihinde 18 ve 19. sayfalar; İç sayfa düzeninde Övgü: Ayça Bıçakcı(Habertürk gazetesi) 03 Temmuz 2010 tarihli 10. sayfa. Spor Sayfası Düzeni: Nihat Uğurlu (Hürriyet gazetesi) 1 Ağustos 2010 tarihli spor sayfası. Spor Sayfası Düzeni Övgü: Ercan Arıkan( Habertürk gazetesi) 26 Temmuz 2010 tarihli spor sayfası. Karikatür: Zafer Temoçin (Cumhuriyet Gazetesi) 1 Aralık 2010 tarihli ''Wikileaks Belgelerin'den Sonra'' karikatürü. Seçici kurulların değerlendirmesine göre Haber-Fotoğraf dalında ödül verilmezken, Erhan Yılmaz İHA tarafından 20 Mayıs 2010 tarihli yayımlanan ''Ölme Mehmedim'' konulu fotoğrafıyla övgüye değer görüldü. RADYO-TELEVİZYON: TV Haber Dalında Atıl Ayaz (Fox Tv) 12 ve 14 Ocak 2010 tarihinde yayınlanan ''Acil Skandal'' başlıklı haber. Aynı dalda Övgü: Göksel Göksu (CNNTÜRK) 06-08 Aralık 2010 tarihleri arasında yayımlanan ''Namlunun Ucundaki Kadınlar'' başlıklı haber. TV Haber Program dalında ise ödül verilmedi. TV Belgesel: Zeynel Elçioğlu (TRT) 16 Şubat 2010 tarihinde yayınlanan ''Yöresel Müziğin Ustaları'' başlıklı belgesel. Aynı dalda Övgü: Nazım Alpman(İz TV) 21 Haziran 2010 tarihinde yayınlanan ''Trakya'nın Kara Günleri'' başlıklı belgesel. TV Kamera Çalışması: Şaban Özdemir (İHA) 20 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan ''Mezarlıktaki Son Nefes'' görüntüleri. Radyo Haber Program: Ender Uslu (Kanaltürk Radyo) 06 Mayıs 2010 tarihinde yayınlanan ''İlk Anons''programı. İnternet dalında ise Odatv.com ödüle değer bulunurken, T24.com övgüye değer görüldü. -NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ- Açıklamada, TGC Yönetim Kurulu'nun, 2010 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün Güngör Uras'a verilmesini oybirliğiyle kararlaştırdığı bildirildi. Açıklamaya göre, Kurul, ödülün gerekçesini, ''Güngör Uras, uzun yıllardan beri ekonomi ile sosyal konulardaki öngörü, öneri ve eleştirilerini gündeme getirirken bölgeler arasındaki dengesizliğin giderilmesinin yanı sıra yerel ekonomilerin de güçlenmesi konusundaki çabaları'' olarak açıkladı. Ödül töreninin yeri ve zamanı ise daha sonra bildirilecek.