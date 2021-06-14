TGC, Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açtı, savunmasını istedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, üyesi Veyis Ateş’ten siyaset-mafya ilişkileri içinde adının geçtiğine ve mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna yönelik şikâyetler nedeniyle savunmasını istedi. Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinde yaptığı toplantıda Veyis Ateş’le ilgili yapılan şikayetleri de değerlendirdi. Toplantıda Veyis Ateş’in hakkında TGC Tüzüğü ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açılmasına oy birliği ile karar verildi. Kararda şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 4315 sicil numaralı üyesi Veyis Ateş’in ülke gündemine oturan siyaset -mafya ilişkileri içinde adının geçmesinden ötürü, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne aykırı davrandığına, mesleğin itibarını sarsacak oluşumlar içinde bulunduğuna dair çok sayıda şikayet olmuştur. Tüzüğümüzün 11. maddesinde ifadesini bulan ‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin amacıyla ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde belirtilen ilkelerle, bu bildirgede yer alan ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde olmak’, ‘Gazeteci, çıkar ve nüfuz sağlayacak habercilikten kaçınmalıdır. Mesleğini gölgeleyecek, itibarını sarsacak türden oluşumlar içerisinde yer almamalıdır’ hükümleri dikkate alınarak Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

TGC Tüzüğü gereği Veyis Ateş’in 10 gün içinde yazılı savunmasını göndermesi gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Veyis Ateş’in savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacağını karara bağlayacak.

Hadi Özışık üyelikten çıkarılmıştı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile videoları ortaya çıkan Hadi Özışık’ın oy birliğiyle üyelikten çıkarılmasına karar verdi.

TIKLAYIN | Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Hadi Özışık’ı üyelikten çıkardı

Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında ne demişti?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Veyis Ateş hakkında şunları söylemişti:

Sülü, Veyis geliyor gelmekte olan. Dediğim çıkmazsa elimi koyacağım kamerayı açacağım, elimi keseceğim. Veyis, Kırkpınar güreşlerinde olur ya, bu da süslü Süleyman’ın cazgırı. Süleyman çıkmadan önce bu Süleyman’ı tanıtıyor. Öyle bir yere geleceğiz ki aklınız çıkacak.

"Kayıt var Veyis"

Delilli, belgeli, kayıtlı, görüntülü. O gün tartışma (Habertürk TV yayını) olurken Erdal Aras arıyor, 'Reis’i ben de, sen de, Soylu da tanıyor, niye söylemiyorsun' diyor. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar. Biz bu Veyis ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veyis.

Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi kim, Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de ABD'de de aranıyor. Bu adamın otelinde kimler var. Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu. Hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran makam var ya o. Bu adam o kadar rahat ki sıfır X5 (BMW) ile işe gidiyor. Devlet bunlara Opel, Passat veriyor. Artık sınırları aşmışlar, güç zehirlemesi böyle bir şey. Her yer onlarda, yapılanmayı biliyor, Tayyip Abi niye alamıyor bunu? Onu da anlatacağım.

"Veyis Ateş, tatil ekibinde"

Başka, bunun eski koruması, kendi korumasıydı, onu koruma dair başkanı yaptı. Kim, Ekrem Güler, kim Silivri'deki genç emniyet müdürünün intihar etmesine neden olan canavar hain, bunalıma soktu, kafasına sıktı. Veyis Ateş, tatil ekibinde. Bunlar tatili de birlikte yapıyorlar, kesmeyi de birlikte yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak, bunlar tatil ekibi. Bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina vardı ya, el konulan, şimdi de otele el koyuyorlar. Sezgin Baran Korkmaz, en son Mübariz de 'sendeki belgeler benim şirketim ama bende yok' demişti, bende var kardeşim. Sakın onlarla anlaşayım deme, patlatırım rezil olursun. Müşteri portföyünün tamamı bende, hangi hakimler savcılar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, sizin maaşınız kaç para, hani fatura.