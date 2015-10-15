TGC ve TGS'den Basın Kartı Yönetmeliği'nin iptali için Danıştay'a dava

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Basın Kartı Yönetmeliği’nin iptali için Danıştay’da dava açtı. Davanın dilekçesinde "Hiçbir hukuksal gerekçeye dayanmayan, Türkiye’nin en çok sarı basın kartı üyesine sahip davacılardan görüş dahi alınmadan çıkarılan yönetmelik tamamen siyasi gerekçeyle değiştirilmiştir" denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Basın Kartı Komisyonu’na üye olan gazetecilik meslek örgütlerinin görüşü alınmadan 28.08.2015 tarihinde çıkarılan Basın Kartları Yönetmeliği’nin iptali için, TGC ve TGS’nin 14 Ekim 2015 tarihinde açtığı davada yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla hazırlandığı vurgulandı. Danıştay’da açılan davada; yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olduğu, Anayasa başta olmak üzere kanunlara aykırı olduğu hatırlatıldı. Aralık 2014 tarihindeki Basın Kartı Komisyonu Toplantısı’nda sürekli basın kartını hak ettiği belirlenen 94 gazeteciye kartlarının verilmediği, kartların Genel Müdür tarafından keyfi olarak imzalanmadığına dikkat çekildi. Dava dilekçesinde kamu yararı göz önüne alınarak idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması talep edildi.

Dava dilekçesindeki yer alan itiraz noktaları



1973 yılından beri Komisyon 13 kişiden oluşurken 2015 tarihli dava konusu yönetmelik ile üye sayısı 15 kişiye çıkarıldı. 50 yıldır süregelen komisyonun yapısı değiştirildi. Komisyondan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti çıkarıldı. Davacılardan Türkiye Gazeteciler Sendikasının üç temsil hakkı bire indirildi. Gazetecilik meslek örgütlerinin temsil oranı üçte bire düşürüldü. Genel Müdürlüğün Komisyona seçtiği üye sayısı artırıldı.



231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri "basın yayın kuruluşlarına ve gazetecilere basın kartı düzenlemek, komisyonun sekretaryasını yürütmek" olarak tarif edilmişti. Yeni yönetmelikle ise BYEGM’ne Basın Kartı Komisyonu’na üye belirleme yetkisi sağlandı.



Yeni yönetmelikle AA ve TRT’de Basın İş Kanunu dışında çalıştırılan kişilere Basın Kartı verilmesinin yolu açıldı. Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda özellikle sözleşme ile çalıştırılanlar ile özel sektör Basın Yayın Kuruluşlarında çalışanlar arasında birden fazla eşitliksizlik yaratıldı. TRT ve Anadolu Ajansı’nda 5953 sayılı yasa kapsamı dışında da gazeteci çalıştırılmasının önü açıldı. Çalışanların hakları kısıtlandı.



Geçici olarak işsiz kalan basın kartı sahibinin eski yönetmeliğe göre üç ay taşıyabildiği serbest basın kartının süresi yeni yönetmelikle bir aya düşürüldü.