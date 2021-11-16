TGC: Üyemiz Serkan Ocak’ın tehdit edilmesi kabul edilemez

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, şehit yakınına hakaret ettiği kamera görüntüsüyle gündeme gelen Ordu’nun Gürgentepe ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Yaşar Şahin’in gazeteci Serkan Ocak’ı tehdit etmesine tepki gösterdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kamu yararına aykırı faaliyetlerinin haberleştirilmesinden hoşnut olmayan siyasetçilerin ve taraftarlarının gazetecileri hedef gösterme alışkanlıklarına bir yenisi daha eklendi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu Üyesi gazeteci Serkan Ocak, sosyal medya hesabından Ordu Gürgentepe İlçesi’nin köy yolunun yıllardır yapılmadığını belirten bir paylaşımının ardından tehditler aldı. Yerel bir sorunu gündeme getiren meslektaşımızın tehdit edilmesi kabul edilemez. Kamuoyunda iki kadın işçiyi, makam odasında hakaret ederek sendikadan istifaya zorlayan görüntüleriyle gündeme gelen AKP’li Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin’i destekleyen bazı gruplar üyemiz Serkan Ocak’ı tehdit eden paylaşımlar yaptı. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü anlamayan kişiler tarafından paylaşılan bu tehditlerle ilgili olarak Ordu Valiliği’ni göreve davet ediyor, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz. Kendisini tehdit eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunan üyemiz Serkan Ocak’a da geçmiş olsun diyoruz.” ifadesi kullanıldı.