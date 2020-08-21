TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri açıklandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2019 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu.
Siyaset haberleri kategorisinde Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ “Yargıda Yeni Güç Odakları” başlıklı haberiyle ödül kazandı.
Seçici Kurul bu dalda ayrıca Deniz Ayas’ın Sözcü Gazetesi’nde yayımlanan “Tuvalet Önünde Selam Nöbeti” başlıklı haberini övgüye değer gördü.
Ekonomi haberleri kategorisinde Hazal Ocak Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan “Yüzsüzlüğün Bu Kadarı-Rüşvet Sözleşmede” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
Toplumsal haber kategorisinde Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek “Ailesi Sendikalı Memur Olamaz” başlıklı haberiyle ödüle değer görüldü.
Eğitim haberleri kategorisinde Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek, “Kendini Atayan Adam” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.
Sağlık haberleri kategorisinde Sabah gazetesinden Gül Kireklo “İki Baba Bir Mucize Bir Dram” başlıklı haberiyle ödül aldı.
Kültür-Sanat haberleri kategorisinde Cumhuriyet gazetesinden Öznur Oğraş Çolak ile Ayça Han “Oy Uğruna Orta Oyunu” başlıklı haberiyle ödül kazandı.
Libya'da hayatını kaybeden MİT mensuplarıyla ilgili haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanan Yeni Çağ gazetesinden Murat Ağırel de Köşe Yazısı kategorisinde ödüle layık bulundu.
Spor haberleri kategorisinde ödüle değer haber bulunamadığı belirtildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni’nin yeri ve zamanının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.