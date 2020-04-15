TGC: Sokağa çıkma yasağı günlerinde gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu çözülecek

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararının alınmasından sonra gazetelerin dağıtılamama sorunu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptığı yazılı başvuru sonucunda çözüme ulaştı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecinde, gazetelerin baskı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan sorunlar çözülecek.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 14 Nisan 2020 Salı günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptığı yazılı başvuru olumlu sonuçlandı.

İstanbul Valiliği yetkililerinden bugün iletilen bilgiye göre hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı süresince gazetelerin baskı ve dağıtım sorunu mutlaka çözülecek.

Gazetelerin nasıl dağıtılacağı kamuoyu ile paylaşılacak

Konuyu İçişleri Bakanlığı ile de paylaşan Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre; sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde gazetelerin baskı ve dağıtımının aksamaması için sürecin nasıl ilerletileceğinin bilgisi ayrıca duyurulacak.



Cemiyet yaptığı yazılı başvuruda, gazetelerin basılabilmesi için matbaa işçilerine yazılı izin verilmesini, gazetelerin dağıtılabilmesi için de küçük marketlerin ve bakkalların açık olmasını önermişti.