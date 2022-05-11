TGC: RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu RTÜK’ün iktidarı küçük düşürdükleri iddiasıyla Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT’ye oy çokluğuyla yüzde 3 oranında para cezası vermesini eleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye’de demokrasinin yeşerebilmesi için haber özgür dolaşmalı, yurttaşlar habere sansürsüz ulaşmalıdır. Oysa özerk olması gereken Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararlarıyla gazeteciliğe müdahale etmekte, haberi engellemekte, iktidar adına sansür ve cezalandırma görevini yürütmektedir. İktidarın kamu yararına olmayan uygulamalarının eleştirildiği TV kanallarına mutlaka ceza verilmektedir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın açıklamasına göre milletvekilleri Özgür Özel ile Ahmet Şık’ın Gezi ile ilgili açıklamalarına yer veren Flash TV, Halk TV, Tele1 ve KRT cezalandırılmıştır. Bu kanallara oy çokluğuyla yüzde 3 oranında para cezası uygulanmıştır.

İktidarı küçük düşürme ve aşağılama iddiasıyla verildiği belirtilen bu karar, RTÜK’ün tüm faaliyetlerini iktidarın çıkarını koruma üzerine kurduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

İktidarı eleştiren medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatmaya, çalışanların maaşlarını almalarını engellemeye neden olacak bu kararlar, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne de aykırıdır. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir.

RTÜK’ü iktidarın sansür aygıtı olmaktan vazgeçmeye, kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne, yurttaşların haber alma hakkına saygılı davranmaya çağırmayı sürdürüyoruz.”

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