TGC Nuh Köklü'yü 'Öldürülen Gazeteciler' listesine aldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Kadıköy'de kartopu oynarken bir esnaf tarafından 17 Şubat 2015 günü bıçaklanarak öldürülen gazeteci Nuh Köklü’yü “Öldürülen Gazeteciler” listesine ekledi. Köklü’nün yağlı boya tablosu TGC Basın Müzesi’ndeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi’ne asılacak.

Bianet'te yer alan habere göre, TGC’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “benim esnafım aynı zamanda polistir” sözleri hatırlatılarak “Nuh Köklü’nün öldürülmesi, halkı birbirine düşman etmeye yönelik ‘benim esnafım aynı zamanda polistir’ söyleminin yarattığı en kötü sonuçlardan biridir. Nefret cinayetidir” dendi.

Köklü’nün tablosu yarın saat 11.00’de Basın Müzesi’nde düzenlenen törenle galerideki yerini alacak.

Ne olmuştu?

bianet'in eski editörlerinden gazeteci Nuh Köklü, 17 Şubat 2015’te saat 22:00 sularında arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'ün Yeldeğirmeni semtinde bulunan Dayanışma Evi'nden çıktı ve yürürken kartopu oynamaya başladı.

Köklü'nün attığı kartoplarından biri çevredeki esnafın vitrinine denk geldi. Köklü, dükkânından çıkan esnafın saldırısına uğrayıp yere düşen arkadaşını kaldırmaya çalışırken dükkan sahibinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kalbinden bıçaklanan Nuh Köklü, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde 23:50'de hayatını kaybetti. 46 yaşındaydı.

Nuh Köklü kimdir?

Nuh Köklü 2002-2003 yıllarında bianet'te editör olarak çalıştı, haberler yaptı. O sırada Tavsife Selen imzasıyla medya eleştirileri de yazdı. İspanyolca öğrenmeye başladıktan sonra bianet okurları Köklü'nün Latin Amerika'dan geçtiği haberleri, yazıları, izlenimileri okuma şansı yakaladı.

Köklü Açık Radyo'nun program ve yazarları arasındaydı.

Latin Amerika dönüşü Hürriyet ve Radikal gazetelerinde muhabirlik ve editörlük yaptı. Daha sonra Sabah gazetesinde çalışmaya başladı.

13 Şubat 2009'da greve çıkan ATV-Sabah çalışanlarından olan Köklü, o dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) işyeri temsilcisiydi. Köklü greve çıktıktan sonra işten çıkarılan 10 gazeteciden biriydi. Daha sonra NTV'de program editörü olarak çalıştı, Mayıs 2014'te işten çıkarıldı.