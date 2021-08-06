TGC: Halk TV ekibine yapılan saldırıyı kınıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Halk TV ekibine yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, "Muğla'da yapılan canlı yayın sırasında Halk TV ekibine saldırılmasıyla ilgili bir açıklama yapan TGC Yönetim Kurulu “Üyelerimiz Gökmen Karadağ, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz’a yapılan saldırı halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Gazetecilik suç değildir. İktidar tarafından yönlendirilen gruplarla eleştirel medyaya bedel ödetilme eylemlerinden vazgeçilmelidir. Saldırganlar cezasızlıkla ödüllendirilip cesaretlendirilmemelidir” denildi.

Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik iktidara değil, halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Türkiye’de demokrasinin var olabilmesi için gazetecilerin görevlerini özgürce yapmaları ve haberin serbest dolaşımının sağlanması gereklidir. Oysa eleştirel haber yaptıkları için siyasetçiler tarafından sürekli hedef gösterilen gazetecilere yönelik saldırılarla haberin halka ulaşması engellenmektedir. Bunun son örneği de Muğla’da yaşanmıştır.

5 Ağustos 2021 Perşembe günü Muğla'nın Marmaris İlçesi, İçmeler Beldesi'nde Halk TV canlı yayın ekibi bir grubun saldırısına uğramıştır.

Programın moderatörü Gökmen Karadağ ile programın konukları gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve avukat Salim Şen’e yapılan saldırının ardından canlı yayın belli bir süre kesilmiştir. Yayının ardından Gökmen Karadağ, Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ile Salim Şen saldırganlardan şikayetçi olmuştur.

Saldırıyı gerçekleştiren gruptan beş kişi gözaltına alınmıştır. Saldırıyı kınıyoruz. Üyelerimiz ‘Gökmen Karadağ, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel’e geçmiş olsun’ diyoruz.

Gazetecilik suç değildir. İktidar ve iktidara bağlı kurumlar tarafından yönlendirilen gruplarla eleştirel medyaya bedel ödetilme eylemlerinden vazgeçilmelidir.

Bir kez daha gazetecilere yönelik saldırıların da insanlık suçu olduğunu hatırlatıyoruz. Gözaltına alınan saldırganların cezasızlıkla ödüllendirilip, cesaretlendirilmemesini ve işlem yapılmasını bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de canlı olarak gerçekleştirdiği ve orman yangınlarının ele alındığı yayının basılması olayında gözaltına alınan 5 saldırgandan 4'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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