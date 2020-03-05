TGC'den Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasına tepki: Halkın haber alma hakkı, devlet sırrı kavramlarıyla tıkanamaz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın yaptıkları haber nedeniyle tutuklanmalarına tepki göstererek, halkın haber alma hakkının bir kez daha yok sayıldığını ifade etti.

Dün sabah saat 04:00 sıralarında evinden gözaltına alınan Terkoğlu ve Kılınç'ın gözaltı kararının Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberle ilgili olduğu öğrenilmişti. Terkoğlu ve Kılınç daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Halkın haber alma hakkının yasaklarla ve devlet sırrı gibi kavramlarla kısıtlanamayacağını kaydeden TGC'nin açıklaması şu şekilde:

“Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre; gazeteci; tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşma ve kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleme,araştırma hakkına sahiptir. Gazetecinin karşısına çıkarılacak gizlilik ve sır gibi engeller, hukuka ve uluslararası normlara uygun olmalıdır. Bunu yok sayan iktidar anlayışı ise haber yapan gazeteciler üzerindeki baskısını gözaltı ve tutuklamalarla sürdürmektedir.

Son olarak Oda TV Haber Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç sadece haber yaptıkları için tutuklanmışlardır. Meslektaşlarımızın tutuklanmasını protesto ediyoruz. Haberi halkla paylaştığı için gazeteci suçlanamaz, gazeteci hakkında dava açılamaz. Gazeteci tutuklu yargılanamaz. Gazeteciler yazılarından, çizilerinden, yorumlarından ötürü gözaltına alınmasın, tutuklanmasın istiyoruz. Halkın haber alma hakkının kanallarının yasaklarla, devlet sırrı kavramlarıyla tıkanmasını kabul edilemez buluyoruz.

İktidar ve muhalefete cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan 84 gazetecinin de biran önce serbest bırakılması ve Türkiye’nin gazetecilik konusunda ayıplı ülke statüsünden çıkarılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz.”