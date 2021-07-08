TGC’den cezalara tepki: RTÜK halkın haber almasını engellemekten vazgeçmeli

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK’ün Halk TV, FOX TV, KRT, Tele1 ve TV100’e verdiği cezaları eleştirerek, "Kamu yararını gözetmesi gereken RTÜK, iktidarın sansür kurulu olmayı sürdürüyor. Gazetecilerin görevi iktidarları memnun etmek değildir. İktidar erkinin eleştirilmesi, yayın durdurma ve para cezası gerekçesi olmamalıdır” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, RTÜK’ün son olarak beş televizyon kuruluşuna verdiği yayın durdurma ve para cezalarıyla yine Anayasa’ya aykırı davrandığına ve sansür uyguladığına dikkat çekti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Bir kamu kurumu olan ve her yayın organına eşit davranma sorumluluğu bulunan RTÜK, son verdiği cezalarla iktidarın sansür kurulu olarak çalışmayı sürdürdüğünü bir kez daha kanıtlamıştır.

RTÜK Halk TV’ye para ve program durdurma cezası, FOX TV, KRT, TELE1 ve TV100’e de para cezası vermiştir. Halkın haber alabilmesi ve tercihlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için iktidar erkinin kamu yararına olmayan faaliyetlerinin halka ulaştırılmasının karşılığı, yayın durdurma ve para cezası olmamalıdır. Gazetecilerin görevi, haberleriyle iktidarı memnun etmek değildir.

RTÜK verdiği cezalarla medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır. Yayın durdurma ve para cezalarıyla hem sansür uygulamakta, hem de medya kuruluşlarını ekonomik olarak zayıflatacak bir yöntem izlemektedir.

RTÜK’ü bir kez daha kararlarında Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, yasaların önüne geçen yayın durdurma ve para cezalarıyla halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz."

TIKLAYIN | CHP'li Çakırözer: RTÜK televizyonlara ceza yağdırıyor, türküye bile ceza kesiyorsunuz!

TIKLAYIN | RTÜK üyesi Konuralp: RTÜK, 'Cemo’ türküsü nedeniyle HalkTV’ye para ve program durdurma cezası verdi