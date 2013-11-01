TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri sahiplerini buluyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) önceki başkanlarından Burhan Felek, 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.30’da Karacaahmet’teki mezarı başında anılacak. Ödül töreni ise saat 17.30’da Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Alpay Kabacalı, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Sezai Bayar ve Ziya Sonay ödül alacak.

Törende TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun Şeyhül Muharririn Burhan Felek’i anlatan konuşmasından sonra ödül dağıtımına geçilecek.

Türk Basınının önde gelen kalemlerinden ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından Şeyhül Muharririn Burhan Felek adına verilen ödülleri kazananlar belli oldu. Ödüller, TGC Başkanı Turgay Olcayto'nun başkan, TGC Denetleme Kurulu Üyesi Engin Başçı’nın yazman olduğu, Ara Güler, Orhan Erinç, Nurhan Aydın, Şükran Soner, Niyazi Dalyancı, Atilla Güner ve Sibel Güneş’ten oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Oylama sonunda özel yönetmeliğe göre 70 yaşından gün alan, meslekte 50 yılını tamamlayan gazetecilerden Alpay Kabacalı, Ergun Hiçyılmaz, İlyas Namoğlu, Mehmet Barlas, Necdet Çardak, Osman Saffet Arolat, Reşit Aşçıoğlu, Sezai Bayar ve Ziya Sonay Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldüler.

Ödüllerin tarihçesi

"Şeyhül Muharririn" ününü taşıyan, 70 yıldan fazla aktif gazetecilik yapan Burhan Felek'in anısına konan ödüller 1983 yılında oluşturuldu. Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri için 70 yaşından gün alan adayların 50 yılı aşkın süreyle basına hizmet vermiş ve bu hizmetlerini sürdürüyor olmaları şartı aranıyor.

Burhan Felek kimdir?

Burhan Felek, 1889 yılında İstanbul'da doğdu ve Hukuk Mektebi'ni bitirdi. Mesleğe Ahmet Rasim'in Donanma Dergisi'de başladı. Tasvir-i Efkar Gazetesinde spor ve foto muhabiri olarak çalıştı. Vatan, Millet, Yeni Ses, Tan, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yazarlık yaptı. 1925 yılından başlayarak son günlerine kadar köşe yazılarını sürdürmesi nedeniyle Şeyhül Muharririn unvanı ile ödüllendirildi. İÜ Gazetecilik Gazetecilik Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı. İtalyan mizahçısı Giovanni Guareschi'nin "Don Camillo" dizisini Türkçe'ye çevirdi, İstanbul Üniversitesi'nin Onursal Hukuk Doktorluğunu alan ilk gazeteci oldu. TGC başkanlığını 1949-52 ve 1959-82 yılları arasında 2 kez üstlendi.