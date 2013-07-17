TGC bu yıl ödülleri polis şiddetine uğrayanlara verdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin bu yılki Basın Özgürlüğü Ödülleri verildi. Gazeteciler üzerinde artan baskıya dikkat çeken TGC, ödülleri, polis şiddetine uğrayan ve tutuklu olan gazetecilere verdi.

TGC'nin basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana her yıl verdiği Basın Özgürlüğü Ödülü'nü bu yıl kazanan isimler bugün açıklandı. Ödüller 24 Temmuz Geleneksel Gazeteciler Günü'nde The Marmara Taksim Oteli'nde saat 19.00'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Törende ayrıca 24 Temmuz 2012'den bu yana Sürekli Basın Kartı almaya hak kazanan TGC üyelerine anı plaketi verilecek.

Kişi dalında, 'Basın Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi, Milleyet yazarı Kadri Gürsel oldu. Tüm tutuklu gazeticler adına, 7 yıldır cezaevinde bulunan, Özgür Radyo Yayın Yönetmeni Füsun Doğan da ödüle layık görüldü. Taksim Gezi Parkı direnişi sırasında, polisin, yerlerde sürükleyerek gözaltına aldığı ve görüntüleri basına yansıyan İMC Program Editörü Gökhan Biçici, ödülü, polis şiddetine uğrayan tüm muhabirler, kameramanlar ve fotomuhabirler adına aldı.

Kurum dalında ise ödülün sahibi Doğan Haber Ajansı (DHA) oldu.

Kurul, ödülleri oybirliğiyle dağıttı

2013 Basın Özgürlüğü Ödülü Büyük Seçici Kurulu 12 Temmuz 2013 cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Merkezi'nde toplandı. Basın Özgürlüğü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu'nda bu yıl Türkiye Barolar Birliği adına Avukat Teoman Ergül, Türkiye Gazeteciler Sendikası adına İstanbul Şubesi Başkanı Gökhan Durmuş, İletişim Fakültelerinden Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu, İletişim Araştırmaları Derneği'nden Hıfzı Topuz, Marmara İletişim Mezunları Derneği Başkanı Hüseyin Irmak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin öncesi başkanlarından Nail Güreli, daha önce Basın Özgürlüğü Ödülü alanlardan Altan Öymen, Türkiye Yayıncılar Birliği'nden Başkan Metin Celal Zeynioğlu, Yayın Yönetmenlerinden Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ yer aldı. Büyük Seçici Kurul'da, TGC'yi Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş temsil etti

Toplantıya mazeretleri dolayısıyla katılamayan Hıfzı Topuz, Nail Güreli ve Altan Öymen oylarını yazılı olarak gönderdi. Büyük Seçici Kurul Başkanlığı'na Turgay Olcayto'nun, Raportörlüğe Gökhan Durmuş'un oybirliği ile seçilmelerinin ardından adaylar değerlendirilerek bu yılki Basın Özgürlüğü ödülü almaya hak kazanan kişiler ve kurum belirlendi. (dha)