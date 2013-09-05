Gazeteci Nalan Seçkin hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve Sürekli Basın Kartı sahibi Nalan Seçkin 3 Eylül 2013 Salı günü hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nalan Seçkin’in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz,2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve Sürekli Basın Kartı sahibi Nalan Seçkin’i saygıyla anarken ailesine ve topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.

Nalan Seçkin kimdir?

Nalan Seçkin,1939 yılında İstanbul’da doğdu.Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu.

Gazeteciliğe 1959 yılında Ankara’da başladı. Türk Haberler Ajansı’nda çalıştı Kısa bir süre TRT Haber Merkezinde görev yaptı. Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirliğini başlattı. İsmet Paşa’dan ciddiyeti ve tasarruflu olmayı öğrendi. Anadolu Ajansı’na geçti. Varto Depremi’ni izledi. Zafer, Havadis, Ayrıntılı Haber, Yenigün ve Bizim Gazete’de çalıştı. Çeşitli basın meslek örgütlerinden aldığı 25 ödül bulunuyor. Meslek yaşamı boyunca “ İlk Meclis’ten Kalanlar”, “Cumhuriyet Tutanağı”, “Ajans Haberleri”, “Musalladan Şöhrete Safiye Ayla”, “Zeki Müren” ve “Türkiye Böyle Kuruldu” adlı kitapları yayınlandı.

