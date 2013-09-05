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Yaşam

Gazeteci Nalan Seçkin hayatını kaybetti

Gazeteci Nalan Seçkin’in cenazesi 6 Eylül Cuma günü öğle vakti Ataköy 5. Kısım Camiinden alınarak Büyükçekmece Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verilecek

05 Eylül 2013 21:28

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve  Sürekli Basın Kartı  sahibi Nalan Seçkin 3 Eylül 2013 Salı günü hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nalan Seçkin’in ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz,2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve Sürekli Basın Kartı sahibi Nalan Seçkin’i  saygıyla  anarken ailesine  ve topluluğumuza  başsağlığı diliyoruz” dedi.

Nalan Seçkin kimdir?

Nalan Seçkin,1939 yılında İstanbul’da doğdu.Belediye  Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde okudu.

Gazeteciliğe 1959 yılında Ankara’da başladı. Türk Haberler Ajansı’nda çalıştı Kısa bir süre TRT Haber Merkezinde görev yaptı. Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirliğini başlattı.  İsmet Paşa’dan  ciddiyeti ve tasarruflu olmayı öğrendi.  Anadolu Ajansı’na geçti. Varto Depremi’ni izledi. Zafer, Havadis, Ayrıntılı Haber, Yenigün ve Bizim Gazete’de çalıştı. Çeşitli basın meslek örgütlerinden aldığı 25 ödül bulunuyor. Meslek yaşamı boyunca “ İlk Meclis’ten Kalanlar”, “Cumhuriyet Tutanağı”,  “Ajans  Haberleri”,  “Musalladan Şöhrete Safiye Ayla”, “Zeki Müren” ve “Türkiye Böyle Kuruldu” adlı kitapları yayınlandı.
 

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