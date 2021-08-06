TGC Başkanı Olcayto: İktidarı akreditasyon uygulamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto yangın bölgesinde haber takibi yapan FOX TV, Halk TV ve Reuters muhabirlerinin bakanların açıklama yapacağı Muğla Milas’daki Kemerköy Termik Santrali’ne alınmamasını eleştirdi.

Olcayto yazılı açıklamasında, “Türkiye günlerdir doğasını, yurttaşlarını, hayvanlarını, sağlığını, ekonomisini ve geleceğini tehdit eden yangın felaketiyle mücadele etmektedir. Halk sağlığını olumsuz etkileyen bu sorunu haberleştirmek gazetecilerin en temel görevidir. RTÜK’ün TV yöneticilerine gönderdiği mesajlarla orman yangınları görüntülerinin halka ulaşmasını engellemek istemesinin ardından, bir de akreditasyon uygulaması gündeme gelmiştir. FOX TV, Halk TV ve Reuters haber ekipleri 5 Ağustos 2021 Perşembe günü bakanların yangınla ilgili açıklama yapacağı Muğla Milas’daki Kemerköy Termik Santrali’ne alınmamıştır. Akreditasyon uygulaması yapılmıştır. İktidar yine gazeteciliğe doğrudan müdahale etmiş, eleştirel yayın yapan kuruluşların habere ulaşmasını ve halkın haber alma hakkını engellemiştir. Türkiye’nin içinden geçtiği zor günlerde iktidarı Anayasayla güvence altına alınan basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten ve gazetecilere akreditasyon uygulamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Yangın bölgesinde FOX, Halk TV ve Reuters'a akreditasyon engeli