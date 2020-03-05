TGC Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı'nın (ADV) ortak girişimiyle düzenlenen 30'uncu Genç İletişimciler Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıldan itibaren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Aydın Doğan Vakfı’nın (ADV) ortak girişimiyle düzenlenmeye devam eden Genç İletişimciler Yarışması’nın ödül töreni, Şişli'de bir otelde yapıldı. 30’uncu kez düzenlenen yarışmaya, 36 üniversitenin iletişim fakültelerinden Yazılı, Görsel, İşitsel ve İnternet Yayıncılığı dallarında 486 öğrencinin 537 projeyle katıldı. Seçici Kurullar 21 üniversiteden 59 öğrencinin toplam 43 projesini ödüle değer buldu.

TGC Başkanı Turgay Olcayto: "Dürüst yapıldığında gazetecilik çok onurlu bir meslektir"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise 30. Genç İletişimciler Yarışması’na katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek genç gazeteci adaylarına seslendi:

“Medyanın genel anlamda içinde bulunduğu farkındasınız. Çok iyi günler geçirmiyoruz. Gazeteci olarak da asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü zaman zaman dile getirdiğimiz eski dönemlere bakınca pek çok darbe, sıkıntı geçirdi bu ülke. Ama gazetecilik hepsinden yüz akıyla çıkmayı başardı. Yine öyle olacağını düşünüyorum.

Turgay Olcayto

Genç gazeteci adaylarına sorgulayan, irdeleyen bir edinmeleri ve çok okuma tavsiyesini veren Olcayto, " Türkiye ne çekiyorsa cehaletten çekiyor. Bugün laik Cumhuriyet'in özlemini çekiyoruz, demokrasinin özlemini çekiyoruz. Gazeteciler olarak duruşumuzdan hiç ödün vermiyoruz. Sizin de bu onurlu mesleği seçtiğinizde size ‘Bu zamanda gazetecilik yapılır mı?’ diyecekler. Dürüst yapıldığında, evrensel gazetecilik ilkelerine uygun yapıldığı zaman çok onurlu bir meslektir gazetecilik. İçine girdiğiniz zaman göreceksiniz. Ödül kazanan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

“Genç iletişimciler geleneksel ve yeni medya arasında köprü kuracak”

Ödül töreninde bir konuşma yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Açılış konuşmasında “Genç İletişimciler Yarışmasını bu yıldan itibaren gazetecilik sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile beraber düzenliyoruz. İletişim sektörüne gönül vermiş gençlerimizin yoluna, artık Cemiyet ile birlikte ışık tutacak olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz” dedi.

Arzuhan Doğan Yalçındağ

Sözlerine “Medya endüstrisi teknolojik dönüşümün farkında, geleneksel medya dijital medyayla bir arada yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Medyanın dikkate alması gereken temel bir konu var; değerli içerik oluşturmak. Değerli içerik aynı zamanda kalite, sorumluluk, güvenirlik gibi kavramları da içinde barındırıyor” diyerek devam eden Doğan Yalçındağ genç iletişimcilerin geleneksel ve yeni medya arasında köprü kurulmasında büyük rol oynayacağını vurguladı.

Doğan Yalçındağ, geçlere “Başarının temel sırrı, sevdiğiniz bir işte çalışmak ve işinizi tutkulu bir şekilde yapmaktır. Ne mutlu size ki severek yapacağınız bir meslek seçmişsiniz… Şimdi sıra, bu meslekte başarılı olarak, adınızı Türk medya tarihine yazdırmakta… Başarıyı istemeli ve vazgeçmemelisiniz. Kendinize inanın ve güvenin. Çünkü biz size inanıyor ve güveniyoruz” diye seslendi.

Kimler katıldı?

İletişim Fakültesi Lisans öğrencilerinin 2018 – 2019 ders yılında yaptıkları çalışmalarla katıldıkları yarışmanın ödül törenine; Aydın Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, TGC Başkan Yardımcısı ve Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Niyazi Dalyancı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Sayman Ahmet Özdemir, TGC Yönetim Kurulu üyeleri CNN İstihbarat Şefi Göksel Göksu, TRT İstanbul Haber Müdürü İhsan Yılmaz, Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ve Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu, TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen, NetD Müzik Genel Müdürü Feride Başbuğ, Hürriyet Gazetesi Yazarları Sedat Ergin, Ertuğrul Özkök, TGC Denetim Kurulu Üyesi Engin Başcı, TGC Balotaj Kurulu üyeleri Haşmet Yavuz, Serkan Ocak, kıdemli üyeler Faruk Bildirici, Garbis Özatay, Uğur Gürtunca, Mehmet Gündüz, Kenan Akın, Engin Köklüçınar, Naci Karaman, Murat Erdin, Olay Tan, Handan Barlas ve Baturhan Koçak’ın yanı sıra rektörler, dekanlar, gazeteciler, öğretim görevlileri ve finale kalan öğrenciler katıldı.

Dereceye giren öğrenciler ve projeleri

Yazılı dal

Haber-Haber Araştırma kategorisindeki birincilik ödülü Aydın Doğan Vakfı’nın Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan tarafından verilirken, kategoride ikinci ve üçüncü olarak dereceye giren öğrenciler ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Onursal Başkan Vekili Sema Doğan’ın elinden aldı.

Haber ve Haber Araştırma

Birincilik: Çukurova Üniversitesi Sudet Karagöz Alper, Venhar Hanım ve SMA hastaları

İkincilik: Çukurova Üniversitesi Asım Çetin Karaisalı Tarım Emekçileri

Üçüncülük: İstanbul Aydın Üniversitesi Sebahat Çağla Kara Kakava Şenliği -Oynamaya Geldik Oynamaya

Röportaj

Yazılı dalın “Röportaj” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini TGC Onur Kurulu Başkanı Altan Öymen ve TGC Başkan Yardımcısı ve Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk verdi.

Birincilik: İstanbul Arel Üniversitesi Burak Toprak Göçmen Cenneti

İkincilik: Çukurova Üniversitesi Çağdaş Ak Silinen bir geçmişin üstüne yeni bir yaşam

Üçüncülük: Yeditepe Üniversitesi Umut Barış Güntav - Günde en az beş-altı ölü yıkıyorlar

Mizanpaj

Yazılı dalın “Mizanpaj” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ verdi.



Birincilik: Çukurova Üniversitesi Çiğdem Akdoğan Anlatı

İkincilik: İstanbul Üniversitesi Beste Budan Fotoğraf(t)a Sonsuz bir Ara

Üçüncülük: Gümüşhane Üniversitesi Gizem Temir Öğrencilerin Bilgi Deposu



Fotoğraf

Yazılı dalın “Fotoğraf” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini TGC Genel Saymanı Ahmet Özdemir verdi.



Birincilik: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tınıstan Temircan Uulu

'Lenin ile bayram namazı'

İkincilik: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Guliza Urustambek kızı

'apokaliptik'

Üçüncülük: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Açelya Kaynar Sonsuz



Spor

Yazılı dalın “Spor” kategorisinde kazanan öğrencilere ödüllerini Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök verdi.

Birincilik: Gümüşhane Üniversitesi Batuhan Atalar Gümüşhane'nin sporcu fabrikası

İkincilik: Erciyes Üniversitesi Tuğçe Özdemir Hem Futbolu Hem Sanatı

ile Dünyaca Ünlü; Asamoah Gyan

Üçüncülük: Çukurova Üniversitesi Mehmet Şahutoğlu Cem Dizdar'la spora manşet attık futbol bizi

anlatıyor

Görsel dal

30. Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması ikinci ana dalı olan görsel dalın televizyon haberi ödüllerini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi.

Televizyon Haberi

Birincilik: Marmara Üniversitesi Buse Erel Çağın Yeni Hastalığı "NOMOFOBİ"

İkincilik: Fırat Üniversitesi Mücahit Demir samanlıktan okul

İkincilik: Fırat Üniversitesi Zenün Yeşil samanlıktan okul

İkincilik: Fırat Üniversitesi Müslüm Demirtaş samanlıktan okul

Üçüncülük: İstanbul Üniversitesi Simge Erten Kadına Saygı Minibüsü



Belgesel

Görsel dal belgesel kategorisi ödülleri TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı tarafından verildi.



Birincilik: Gümüşhane Üniversitesi Abdurrahman Demir Pembe Kimlik

Birincilik: Gümüşhane Üniversitesi Tolunay Tekmek Pembe Kimlik

Birincilik: Gümüşhane Üniversitesi Kader Kızılateş Pembe Kimlik

İkincilik: Bahçeşehir Üniversitesi Cedaynur Avcı Güvercinler Gideli

İkincilik: Bahçeşehir Üniversitesi Zelal Çelik Güvercinler Gideli

İkincilik: Bahçeşehir Üniversitesi Meltem Beşiktaş Güvercinler Gideli

İkincilik: Bahçeşehir Üniversitesi Yasmin Nayal Güvercinler Gideli

Üçüncülük: Mersin Üniversitesi Ahmet Petek Barê Mı Gıran O (Yüküm Ağır)

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü:

Bu yıl da Genç İletişimciler Yarışması’nda “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” belgesel ödülünü kazanana TGC Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı verdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Aydana Topçubaeva Ayana



Kısa Film

“Kısa Film” kategorisindeki ödülleri Program Yapımcısı Aslı Öymen verdi.

Birincilik: Erciyes Üniversitesi Nuran Püsküllü İkame

İkincilik: İstanbul Şehir Üniversitesi Ramazan Kılıç Depo İşçileri

Üçüncülük: Erciyes Üniversitesi Osman Çakır Rötar

Güçlü Kızlar Güçlü Yarınlar Özel Ödülü:

“Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” kısa film ödülünü kazanana yine Program Yapımcısı Aslı Öymen verdi.

Ege Üniversitesi Ekrem Özgenç Çizgilerin Dışında

İşitsel dal

Yarışmanın diğer ana dalı olan işitsel dalda Radyo Haber Spikerliği ödüllerini kazanan öğrencilere Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök tarafından verildi.

Radyo Haber Spikerliği

Birincilik: Çukurova Üniversitesi Çağrıbey Çakır Radyo Atina

İkincilik: Selçuk Üniversitesi Sercan Eryiğit Yerel Seçim Rehberi

Üçüncülük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Nazmiye Aksaya Dünya Turu

Üçüncülük: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şahin Tarlabölen Dünya Turu



Radyo Programcılığı

İşitsel dal Radyo Programcılığı kategorisi ödülleri TGC Yönetim Kurulu Üyesi ve CNN Türk İstihbarat Müdürü Göksel Göksu tarafından verildi.

Birincilik: Selçuk Üniversitesi Emre Ocak Aksanlı Melodiler

İkincilik: Erciyes Üniversitesi Asker Aker Mevsim ve Enes' in Maceraları

Üçüncülük: Erciyes Üniversitesi Şeyma Nur Erbay Mevsim ve Enes' in Maceraları

Üçüncülük: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ferdi Akdoğan Gezgin Çerçici

İnternet yayıncılığı

İnternet yayıncılığı dalındaki İnternet Sitesi kategorisinde yarışan genç iletişimcilere ödülleri diken.com.tr kurucusu Harun Simavi tarafından verildi.

İnternet Sitesi

Birincilik: Selçuk Üniversitesi Şahin Bingöl Evrene Yolculuk

Birincilik: Selçuk Üniversitesi Osman Ünal Evrene Yolculuk

Birincilik: Selçuk Üniversitesi Osman Berat Açık Evrene Yolculuk

İkincilik: Üsküdar Üniversitesi Sema Kahriman Veriyle

Üçüncülük Anadolu Üniversitesi Onur Kenar Portfolyo Gezegeni(m)

Blog

Blog kategorisinde yarışan öğrencilere ödülleri TGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş ve TRT İstanbul Haber Müdürü İhsan Yılmaz tarafından verildi.

Birincilik: Selçuk Üniversitesi Musa Emir Şen Siyahlı Yönetmen

Birincilik: Selçuk Üniversitesi Recep Demirci Siyahlı Yönetmen

İkincilik: Üsküdar Üniversitesi Nilay Tuğçe Bostancı Hayata Dair Hikayem

Üçüncülük: Anadolu Üniversitesi Onur Kenar Anime Stüdyo



Sosyal Medya Projesi

Sosyal medya projesi dalında kazananlara ödülleri TGC Genel Sekreter Yardımcısı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu tarafından verildi.

Birincilik: Erciyes Üniversitesi Yasin Özkan Dijital Türk

İkincilik: Selçuk Üniversitesi Mustafa Mete Karakuş YouTube Haber TV

Üçüncülük: Üsküdar Üniversitesi Meliha Balaman Üsküdar'da Hediye Var

Üçüncülük: Üsküdar Üniversitesi Muhammet Şahan Şengül Üsküdar'da Hediye Var

Üçüncülük: Üsküdar Üniversitesi Elif Sena Demiroğlu Üsküdar'da Hediye Var

Üçüncülük: Üsküdar Üniversitesi Lütfiye Öztunç Üsküdar'da Hediye

Var



İnternet Medya Sitesi

İnternet Yayıncılığı dalında İnternet Medya Sitesi kategorisi ödülleri NetD Müzik Genel Müdürü Feride Başbuğ tarafından verildi.

Birincilik: Üsküdar Üniversitesi Ece Özipek Güneşe Dokunan Kadınlar

Birincilik: Üsküdar Üniversitesi Nuriye Serenay Özkan Güneşe Dokunan Kadınlar

Birincilik: Üsküdar Üniversitesi Büşra Kaplan Güneşe Dokunan Kadınlar

İkincilik: Akdeniz Üniversitesi Abdulkadir Onur Köseoğlu Uni FM - Şehrin Radyosu

Üçüncülük: Ödüle değer çalışma bulunamadı

Sunuculuğunu Şule Zeybek’in yaptığı 30. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni’nde öğrenciler büyük heyecan yaşadı. Yarışma kategorilerinde birincilik ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 1.000 TL para ödülünün yanı sıra 500 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki; ikincilik ödülü sahibi olan tüm öğrenciler Ödül Heykelciği ile 300 TL değerinde para ödülü ve 150 TL Hepsiburada hediye çeki; üçüncülük derecesine sahip öğrenciler de Ödül Heykelciği ile 200 TL para ödülü ve 100 TL Hepsiburada hediye çekinin sahibi oldular. ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar’ Ödülüne değer bulunan katılımcılar ise Ödül Heykelciğinin yanı sıra 1.000 TL’lik para ödülü ve 500 TL Hepsiburada hediye çeki almaya hak kazandı.

Ayrıca Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Grubunun iş birliği ile yarışmanın birincilerinden seçilecek toplam 5 öğrenci, yaz ayı içinde NetD, Slow Türk, Hürriyet Emlak, Doğan Kitap ve Doğan Burda’da 1 aylık staj yapma imkanına sahip olacak.

Bu yıl 30. kez düzenlenen yarışmaya bugüne kadar 20 bine yakın öğrenci 15 binden fazla projeyle başvurdu. Çağan Irmak, Güven İslamoğlu, Cüneyt Özdemir, Yağız Şenkal, Şirin Ediger ise daha önce bu yarışmada ödül alan ve bugün medyada önemli pozisyonlara gelmiş ve başarılı haberlere imza atmış isimlerin bazıları.