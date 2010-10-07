-TGB'DEN YÖK BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ''Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) başörtüsüne ilişkin kararıyla Anayasa'yı ihlal ettiği, görevini kötüye kullandığı ve kanunlara uymamaya tahrik suçunu işlediği iddiasıyla'' YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı M. İlker Yücel, suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, YÖK'ün İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazı ile ''Özgür ve Güvenli Üniversite'' konulu toplantıda aldığı kararlara ilişkin olarak üniversitelere gönderdiği basına yansıyan yazının kanunlara aykırı olduğunu savundu. YÖK Başkanı Özcan'ın suç işlediğini savunan Yücel, üniversitelerin sorunlarının yerine, ''YÖK Başkanı'nın keyfiyeti üzerinden, başka konuların konuşulduğunu'' öne sürdü. Bu sebeplerle Özcan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildiren Yücel, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazı ile ''Özgür ve Güvenli Üniversite'' konulu toplantıda alındığı basına yansıyan kararların yürütmesinin durdurulması, ardından bu işlemlerin yokluğunun tespiti, bunun kabul edilmemesi halinde ise iptalleri için İdare Mahkemesinde de dava açacaklarını belirtti. Birlik üyeleri, açıklamanın ardından Özcan hakkındaki suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.