TGB'den Sivas'ta 'İstiklal Yürüyüşü'

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\' Sivas\'ta gerçekleştirildi.

TGB üyelerinin Samsun\'dan başlattığı \'29 Ekim İstiklal Yürüyüşü\'nün 3\'üncü durağı Sivas oldu. Tren Garı önünde bir araya gelen TGB üyesi yaklaşık 1000 genç, ellerinde pankart ve dövizlerle slogan atarak İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Burada basın açıklaması yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, 98 yıl önce olduğu gibi istiklal yolunu yeniden adımladıklarını söyledi. Dikmen, şöyle dedi:

\"İstiklal yürüyüşünün ilk adımını Samsun\'dan atarak başladık. Orada haykırdık. Şimdi Amasya\'dan ve Erzurum\'un arından Sivas\'ta sizlerle birlikteyiz. Burada yeniden haykırıyoruz. \'Türk Milletinin bağımsızlığını yine Türk Milletinin azim ve kararlılığı kurtaracaktır\' diyoruz. Ardından Erzurum\'a geçerek oradan da haykırdık. \'Milli sınırlar içerisinde vatanımız bir bütündür ve asla bölünemez\' dedik. \'Manda ve himayeye geçit yok\' dedik. Şimdi Sivas\'ta haykırıyoruz. Türkiye\'nin bağımsızlığını hiçbir kuvvet engelleyemez. Türkiye\'nin bağımsızlığına hiç bir kuvvet göz dikemez. Türk Milleti şu anda ateşten günlerden geçiyor. Türkiye sancılı süreçlerden geçiyor. Türkiye\'nin bağımsızlığını hedef alan Amerika ve onun taşeron terör örgütleri, Fetullahçı çete ve PKK her gün amansızca, haince Türkiye\'ye saldırıyor. Bunların bir tane amacı var, Türkiye\'nin bağımsızlığını engellemek ve Türk milletine diz çöktürmek. Burada olan Türk gençleri olarak haykırıyoruz Türkiye\'yi asla diz çöktürmeyeceğiz. Aynı 98 yıl önce olduğu gibi azim ve kararlılıkla ve birleşerek yürüyoruz bu yolu. İstiklal yolunu yeniden adımlıyoruz. Bu bilinçle bugün Sivas\'ta haykırdıktan sonra yarın birinci Meclis önünde Türk milleti ile buluşarak tarihi zaferlerimizi yeniden hatırlayacağız ve Anıtkabir\'e, atamıza yürüyeceğiz.\"

Basın açıklaması ardından bir süre slogan atan grup, daha sonra Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Grup son olarak eski Madımak Oteli, bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne giderek 1993 yılında yaşanan olaylarda yaşamını yitirenler için karanfil bıraktı.

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