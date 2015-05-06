TGB Başkanı ve üyeleri 'çuval davası'nda yargılandı

Sarayburnu açıklarında demirleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait askeri gemiden inen askerlerin başına 12 Kasım 2014'te çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 13 kişi hakkında, "basit yaralama", "hakaret" ve "izinsiz gösteri yürüyüşü" suçlamalarıyla, 1 yıl 8 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Amerikan askerlerinin avukatı, "Müvekkillerim bana, ‘ölene kadar Türkiye'ye gelmeyeceklerini’ beyan ettiler" dedi.

DHA'dan Ümit Türk'ün haberine göre; İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 13 tutuksuz sanıktan 12'si ve avukatları katıldı. Müşteki ABD askerleri Mark Antony ve Henry Francesko'yu ise avukat Abdullah Kaya temsil etti. Önceki celse duruşmaya katılamadığı için savunma yapamayan sanıklardan TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz bugünkü duruşmada savunma yaptı.

‘Protesto hakkımızı kullandık’

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen Cengiz, gerçekleştirilen protestonun sonuna kadar meşru olduğunu belirtti. Cengiz, “4 Temmuz 2003 günü Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilip bir kamyonete üst üste yığılarak 40 saat boyunca fiziksel ve psikolojik işkence ile sorgulandığı günlerde ben lise öğrencisiydim. Burada yargılanan 12 arkadaşım da o günlerde ilköğretim öğrencisiydi. Bizler Türk milletine, onurumuza, Mehmetçiğimize, hatta milli devletimize, aynı zamanda Türk yargısına sürülmüş olan kara lekeye karşı protesto hakkımızı kullandık" dedi.

‘ABD'li askerler ölene dek Türkiye'ye gelmez’

Hakimin müştekilerin duruşmalara katılıp katılmayacaklarını sorması üzerine, ABD askerlerinin avukatı Abdullah Kaya, askerler Mark Antony ve Henry Francesko'nun vekaletnamesi sunacağını bildirerek, "Müvekkiller bana artık Türkiye'ye gelmeyeceklerini beyan ettiler. Sanırım ölene kadar da Türkiye'ye gelmezler" diye konuştu.

Duruşma 11 Eylül'e ertelendi

Mahkeme müşteki Amerikan askerlerinin avukatlarının verdiği adrese talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

TGB: Çuvalı geçirdik, denize de dökeriz

Duruşmanın ardından Çağlayan Adalet Sarayı önündeki alanda toplanan TGB'liler burada "Çuvalı geçirdik, denize de dökeriz" yazılı pankart açarak, "İnan, Deniz, Aslan gibiyiz" sloganları attılar. Burada yapılan basın açıklamasına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan ve bazı partililer de katıldı.