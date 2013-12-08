TFF'ye 'Yüce Atatürk' protestosu

Fethiyespor'un 'Yüce Atatürk' yazılı tişörtlerle seremoniye çıktığı için TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmesi, bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstinye'deki binası önünde toplanan ve üzerinde 'Yüce Atatürk' yazılı tişört giyen grup, TFF yönetimini istifaya çağırdı.

Gruptakiler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Yönetim istifa", "Yeter Yıldırım Demirören" şeklinde tezahürat yaptı.

Kendilerini 'Kadro Hareketi' olarak adlandıran grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.