TFF'ye göre profesyonel ligler güneşten etkileniyor, amatörler etkilenmiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sıcak hava nedeniyle profesyonel liglerde geç saatlerde başlattığı karşılaşmaları, U21 kategorilerindeki güneşin etkisini kaybetmediği saatlerde, 18.00'de başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, futbolda yeni sezon heyecanı start alırken, henüz yaz aylarında olunması ve hava sıcaklıklarının yüksek derecede olması nedeniyle, profesyonel kategorilerde oynanan karşılaşmalar akşam saatlerinde başlayıp, neredeyse gece saatlerinde sona eriyor.

Spor Toto Süper Lig'in açılış karşılaşmasında, Fenerbahçe ile Eskişehirspor arasında oynanan maç 22.00'de başlarken, yine PTT 1. Lig'in açılış maçında Kayseri Erciyesspor ile Boluspor mücadelesi 22.00'de start aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu sağlığını düşünerek aldığı bu kararı, U21 ve diğer liglerde almaması ise dikkat çekiyor.

Gençler sıcaktan etkilenmez mi?



İlk olarak dün Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde Fenerbahçe ile Eskişehirspor U21 takımları arasında oynanan karşılaşma saat 18.00'de başladı.

Derecelerin 32'yi gösterdiği ve güneşin henüz etkisini yitirmediği saatlerde oynanan bu karşılaşmada, oyuncular oldukça zorlandı.



Maçların çoğu 17.30'da



Yine U21 kategorisinde 15 Ağustos Cumartesi (bugün) ve 16 Ağustos Pazar günleri oynanacak maçların çoğunluğu 17.30'de başlayacak.

Önceliği futbolcu sağlını gözetmek olan TFF'nin, profesyonel ligleri bu kadar önemserken altyapılarda aynı kararlılığı göstermemesi akıllara soru işaretini getiriyor.

İşte U21 Ligi'nde bu haftaki maçlar ve saatleri:

15 Ağustos Cumartesi



17:00 Trabzonspor-Bursaspor

18:00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

16 Ağustos Pazar

17:30 Gaziantepspor-Kasımpaşa

17:30 Mersin İY-Beşiktaş

17:30 Torku Konyaspor-Akhisar Belediyespor

17:30 Osmanlıspor-Kayserispor

17:30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor