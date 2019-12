TFF'nin yeni Başkanı Mehmet Ali Aydınlar

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 201 oyun tamamını alan Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa seçildi.







Ankara Sheraton Otel'de yapılan genel kurula, oy hakkı olan 300 delegeden 204'ü katıldı. 3 oyun boş çıktığı oylama sonunda geçerli 201 oyun tamamını alan Aydınlar, TFF'nin 39. başkanı oldu.







Yönetim kurulunda değişiklik





Mehmet Ali Aydınlar'ın dün açıkladığı yönetim kurulu listesinde değişikliğe gidildi.





Dün yönetim kurulunda yer alacağı açıklanan Önder Karaduman'ın yerine Erdal Atalay listede yer aldı.







Trabzonspor oylamaya katılmadı





Bu arada TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Trabzonspor Kulübü oylamaya katılmadı.





Trabzonspor Kulübü'ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulüp, federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın listesinde tek Trabzonsporlu temsilci bulunması nedeniyle oylamayı protesto ederek genel kurul salonuna gelmedi.







Yönetim kurulu





Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlığa seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri de belli oldu.





Buna göre Aydınlar'ın yönetim kurulu listesi, Göksel Gümüşdağ, Lutfi Arıboğan, Erdal Atalay, Hüsnü Güreli, Erhan Kamışlı, Kemal Olgaç, Cüneyt Tanman, Servet Yardımcı, Yunus Egemenoğlu, Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Baykan, Ergün Tekin, Arif Koşar ve Hakan Kanık'tan oluştu.





Denetim kurulu listesinde ise şu isimler yer aldı:





Hamdi Topçu, İsmail Gerçek, Hakkı Koçak, Mehmet Ali Kaynar, Kenan Özsaraç.





Federasyonda çok şey değişecek



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, federasyonda birçok değişikliğe gideceklerini söyledi. Aydınlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişimin her zaman gerekli olduğunu belirterek, ''Federasyonda birçok değişikliğe gideceğiz. Eğer değişime ihtiyaç olmasaydı, ben burada olmazdım'' dedi.Şu an için ilk iş olarak federasyonun rutin işlerine yöneleceklerinin altını çizen Aydınlar, ''Yapacağımız birçok iş var. Öncelikle yönetici arkadaşlarımla biraraya gelerek, bir yol haritası belirleyeceğiz. Çok zorlu bir göreve geldik. Futbol ailesinin her zaman yanında olacağız. Onların da bizim yanımızda olmalarını diliyorum'' diye konuştu. Aydınlar, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Hiddink ile ilgili bir soruya ise kendisinin hala sözleşmesinin devam ettiğini ve görevinin başında olduğunu söyledi.

MEHMET ALİ AYDINLAR

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 1956 Arapgir doğumlu olan Mehmet Ali Aydınlar, Eğitimini İ.İ.T.İ.A İşletme Yüksek Okulunda tamamlamış olup, 1981 yılında Mali Müşavir olarak iş hayatına başladı. 1993 yılında Acıbadem Hastanesi ile sağlık sektörüne girdi.



Halen Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı’dır. 2002 yılında, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünden, Fahri Doktora (Yönetim Organizasyonu) unvanı aldı.



1998 yılında Türkiye Genç İşadamları Yarışması’nda “Yönetimde Mükemmeliyet Ödülü”ne, Ekonomist Dergisi tarafından da 2006 yılı “Yılın Girişimcisi” ödülüne layık görüldü. Mehmet Ali Aydınlar, Referans Gazetesi’nin düzenlediği “Hızlı Balık Yarışması”nda 2006 yılında “Türkiye’nin En Hızlı Balığı” olarak ödüllendirilerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Dünya Gazetesi tarafından “2006 Yılının İşletmecisi” ödülüne de layık görüldü. 2007 yılında da Sağlık Gönüllüleri Derneği tarafından Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri–2007 kapsamında, “Sağlığa En Fazla Gönüllü Katkıda Bulunan Kişi” olarak ödüllendirildi.



Dört kez Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliğini kazanıp, 5 yıl yöneticilik yaptı. 2 dönem Sağlık Kuruluşları Dernek Başkanlığı yapan Mehmet Ali Aydınlar, OHSAD (Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu üyesi olmasının yanı sıra TÜSİAD (Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği), TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği), Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği, 1907 Fenerbahçe Vakfı, İstanbul Ticaret Odası, Haydarpaşa Lisesi Mezunlar Derneği ve Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı’na da üyedir.