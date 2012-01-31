-TFF için ilk aday İbrahim Hacısalihoğlu İSTANBUL (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın bugün görevinden istifa etmesinin ardından, bu göreve ilk talip olan isim, Trabzonspor eski yöneticilerinden İbrahim Hacısalihoğlu oldu. İbrahim Hacısalihoğlu, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını belirterek, ''Kuralları iradeyle, dürüstçe ve cesurca uygulamak, çocuklarımıza gelecekte temiz bir futbol bırakmak ve Türk futbolunu yarınlara taşımak adına, TFF'nin 27 Şubat 2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığımı koyuyorum'' ifadelerini kullandı.