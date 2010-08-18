-TFF'DEN MAÇLARA MEDYA TEMSİLCİSİ İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyumlarda basın yayın kuruluşlarına daha sağlıklı hizmet verilebilmesi amacıyla Spor Toto Süper Lig maçlarında Federasyon Medya Temsilcisi görevlendirmeye başladı. TFF Temsilciler Kurulu tarafından üst klasman düzeyinde atanan Federasyon Medya Temsilcisi (FMT), ligin ilk haftasında görev almaya başladı. Medya Temsilcisi, müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında, kulüplerin medya sorumluları ile birlikte kulüplerin, futbolcuların ve teknik adamların TFF Medya Talimatı'ndaki maddelerin uygulanmasını yürütüyor. FMT'ler ayrıca maç günü ev sahibi kulüp ile Spor Toro Süper Lig'in resmi yayıncı kuruluşu Digiturk arasında koordinasyonu sağlıyor. Böylece Spor Toto Süper Lig'de oynanacak her maçta Üst Klasman Temsilcisi (ÜKT), Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi (FGAT) ile Federasyon Medya Temsilcisi olmak üzere, toplam 3 temsilci görevlendiriliyor. Bunun yanı sıra, TFF ve Digiturk, stadyumlarda 2010-2011 sezonundan itibaren naklen yayınlarda uygulanacak yeni düzenlemeler ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Kulüp ve stat yetkililerinin de katıldığı inceleme gezilerinde, canlı anlatım yerleri, röportaj alanları, kamera pozisyonları ve yayın araçlarının konuşlanması gereken en uygun yerler tespit edildi. Yapılan çalışmalar ile yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de yer alan tüm takımların oynayacağı statlarda standardizasyon sağlanması amaçlanıyor.