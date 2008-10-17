TFF'den yalanlama



Futbol Federasyonu yazılı bir açıklama yaparak, Fatih Terim'in ücretine zam almak için sözleşmenin uzatılmasını talep ettiği yolundaki haberleri yalanladı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in ücretine zam almak için sözleşmesinin uzatılmasını talep ve kabul ettiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını, Terim'in TFF yönetiminden hiçbir gün maddi konularda talep ve şikayeti olmadığını açıkladı.



TFF'den, ''Fatih Terim ile kesinlikle maddi konularda pazarlık yapılmamıştır'' başlığıyla yayınlanan açıklamada, Terim'in sözleşmesinin 2010 yılına kadar uzatılması ve yeni sözleşmedeki ücreti konusunda spekülasyonlar yapıldığı belirtilerek, ''Özellikle medyada yer alan haberlerde Fatih Terim'in hem mevcut hem de zamlı olduğu iddia edilen yeni ücreti konusunda çıkan yalan haberler bizleri üzdüğü gibi milli takımımızın hocasını ve teknik heyetini de derinden yaralamaktadır'' denildi.



Açıklamada, ''Haziran 2005'ten bu yana milli takım bünyesinde büyük bir keyif ve huzur ile çalıştığımız Fatih Terim ile TFF'nin 2010 yılına kadar imzalanmış sözleşmesi bulunduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Daha önce de açıkladığımız üzere 2010 yılına kadar geçerli olan mevcut sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile en az 2012'ye kadar şifahen zaten uzatılmıştır. Bu konuda TFF Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının desteği ve onayı o gün olduğu gibi bugün de kesintisiz sürmektedir.



Ancak Fatih Terim'in ücretine zam almak için sözleşmenin uzatılmasını talep ve kabul ettiği yolundaki haberler insafsız ve TFF ile Terim'i zan altında bırakmayı hedefleyen bir yalandır. Yazılı ve görsel basında şahit olduğumuz 'sıkı pazarlık', 'maaş artırımı için söz verildi', 'bu paraya değer mi' şeklindeki ifadelerin maddi konuları temel alması, 30 yıla yakın bir süredir futbolcu ve antrenör olarak milli formaya hizmet etmiş olan Fatih Terim'e yapılan büyük haksızlıktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki Fatih Terim, milli forma altında hizmet verdiği hiçbir gün maddi konularda Futbol Federasyonu yönetiminden herhangi bir talep veya şikayette bulunmamıştır'' görüşlerine yer verildi.

