-TFF'den transfer dönemi açıklaması İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Futbol Federasyonu, 2011-2012 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, daha önce açıklandığı gibi 5 Eylül Pazartesi akşamı sona ereceğini bildirdi. Federasyondan yapılan açıklamada, transfer döneminin uzatılacağı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''2011-2012 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, daha önceden açıklandığı gibi 5 Eylül Pazartesi akşamı sona erecek. En üst 3 ligin 9 Eylül haftasında başlayacak olması nedeniyle kamuoyunda ve kulüplerimizde, transfer döneminin uzatılacağı yolundaki spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. FIFA kuralları gereği 12 hafta (84 gün) sürecek transfer dönemi 5 Eylül'de bitecek.''