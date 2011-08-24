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Spor

TFF'den transfer dönemi açıklaması İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2011 22:05

-TFF'den transfer dönemi açıklaması İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Futbol Federasyonu, 2011-2012 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminin, daha önce açıklandığı gibi 5 Eylül Pazartesi akşamı sona ereceğini bildirdi.   Federasyondan yapılan açıklamada, transfer döneminin uzatılacağı yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''2011-2012 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi, daha önceden açıklandığı gibi 5 Eylül Pazartesi akşamı sona erecek. En üst 3 ligin 9 Eylül haftasında başlayacak olması nedeniyle kamuoyunda ve kulüplerimizde, transfer döneminin uzatılacağı yolundaki spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. FIFA kuralları gereği 12 hafta (84 gün) sürecek transfer dönemi 5 Eylül'de bitecek.''

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