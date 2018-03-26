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Spor

TFF'den Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Slovakya'nın Tayland'la oynadığı özel maçta sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı

26 Mart 2018 13:30

İSTANBUL / DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Slovakya\'nın Tayland\'la oynadığı özel maçta sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Mesajda şu ifadeler yer aldı;
\"Slovakya ile Tayland arasında oynanan özel milli maçta, Slovakya Milli Takımı forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel\'in yüzüne gelen bir top sonrası rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Durumu iyi olan Martin Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.\"

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