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Spor

TFF'den şikecilere soruşturma

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın şike iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

26 Kasım 2009 02:00

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın şike iddiaları hakkında soruşturma başlattı.


İLHAN CAVCAV'IN ŞİKE İDDİALARI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın dün medyada yer alan açıklamalarında geçen şike iddiaları hakkında soruşturma başlatmaya karar verdi.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın 25 Kasım 2009 tarihinde görsel ve yazılı basında yer alan açıklamalarında geçen şike iddiaları hakkında, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir. Soruşturma tamamlandığında, sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır'' denildi.

Süper Lig'in en tecrübeli başkanı İlhan Cavcav, bahis skandalı ile çalkalanan futbola yeni bir bomba düşürmüş, yakın geçmişte Antalyaspor ve 1985-86 sezonunda ise Bursaspor'dan şike teklifi aldığını açıklamıştı.

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