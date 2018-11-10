TFF'den sezon planlaması değişikliği

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Spor Toto Süper Lig, 1\'inci Lig, TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig sezon planlamalarında değişikliğe gitti.

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri sebebiyle Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1\'inci Lig, TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de ikinci yarı başlangıç tarihlerini değiştirdi.

Buna göre; Spor Toto Süper Lig\'de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26\'ncı hafta karşılaşmaları birer hafta öne alınarak müsabaka tarihleri yeniden düzenlendi.

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan\'da oynanacak olan 27\'nci hafta müsabakaları, 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde; TFF 2 ve 3\'üncü Lig\'de 30 - 31 Mart tarihlerinde oynanacak olan 29\'uncu hafta müsabakaları ise 3 Nisan tarihinde oynanacak.

TFF; Spor Toto 1\'inci Lig, TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de bir veya birkaç takımın Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükselmesi durumunda, ilgili takımların 2, 3 ve 4 Nisan\'da oynayacakları lig müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte oynayacaklarını da açıkladı.