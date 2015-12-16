TFF'den Passolig ve e-bilet açıklaması

Anayasa Mahkemesi'nin e-bilet uygulamasının iptal istemini reddeden ancak e-biletin 'Passolig' gibi üçüncü şahıslara satılamayacağına hükmeden kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yayınladı.

Federasyon açıklamasında "Anayasa Mahkemesi, 2014/196 esas sayı ile 6222 sayılı Kanun'la ilgili yapılan başvuruyu incelemiş, esasa girme kararı almış ve bilahare de, 2015/103 numaralı ve 12.11.2015 tarihli kararı ile Taraf-Der Derneği'nin Anayasa'ya aykırılık iddiası tümü ile (bir cümle hariç) reddedilmiştir. Bu ret kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanmıştır. Bu karar ile Anayasa Mahkemesi, mevcut uygulamayı ve kanuni düzenlemeyi hukuka uygun bulmuştur" denildi.

Anayasa Mahkemesi'nin, e-bilet uygulamasının devamı yönünde karar aldığını belirten TFF, "Federasyonumuz tarafından Anayasa Mahkemesi'nin tanımladığı ölçüler dışında şu ana kadar kart bilgilerinin pazarlanması yönünde bir faaliyette bulunulmamıştır" dedi.

TFF açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

• Anayasa Mahkemesi e-bilet uygulamasını doğru bulmuştur.

• Anayasa Mahkemesi e- bilet uygulaması verilerinin-veri tabanının, Federasyon merkezinde ve kulüpler nezdinde tutulmasını doğru bulmuştur.

• Anayasa Mahkemesi, Federasyon'un tutacağı veri tabanına, İçişleri Bakanlığı'nın ve Maliye Bakanlığı'nın erişmesini doğru bulmuştur.

• Anayasa Mahkemesi, E-Biletin basımının, satışının, dağıtımının, sistem üzerinden Federasyon ve kulüplere ait olduğunu kabul etmiştir.

• Anayasa Mahkemesi, yukarıda belirtilen bütün işlemlerin özel hukuka ait olduğunu ve bu sebeple, Federasyonun özel hukuk hükümlerine göre hareket etmesini kabul etmiştir.

• Anayasa Mahkemesi, ayrıca ve özellikle, Federasyonumuzun, sahip olduğu yetkilerinin devrini de uygun bulmuştur. Şöyle ki,

TFF'nin, bilet organizasyon ve seyircilerin müsabaka alanlarına giriş ve çıkışına ilişkin kontrolü ve denetimini yapmak ve bu amaçla merkezi kontrol sistemi oluşturulması yetkisini, TFF'nin, elektronik kart oluşturmak amacıyla alınan kişisel bilgilerin merkezi veri tabanında tutulması yetkisini, TFF'nin, Elektronik kart ve elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirebilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin sistem üzerinden merkezi satışlar gerçekleştirilmesi yetkisini, sonuç olarak, TFF'nin, bu Kanun'la almış bulunduğu yetkilerini, üçüncü kişilere devredebileceğini, Federasyonun devir yetkisi olduğunu kabul etmiştir.

Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesi Kanun'un 5. maddesinin (11) numaralı fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesi ile aynı fıkranın (a) bendinin ikinci cümlesi yönünden son cümlesini iptal etmiştir. Federasyonumuz tarafından Anayasa Mahkemesi'nin tanımladığı ölçüler dışında şu ana kadar kart bilgilerinin pazarlanması yönünde bir faaliyette bulunulmamıştır. Dolayısıyla, sistem Anayasa Mahkemesi kararı da dikkate alınarak ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir."